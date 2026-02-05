Зеленский о покушениях на его жизнь: «Я привык к этому»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия несколько раз пыталась его ликвидировать, и что он больше не испытывает страха так, как это было в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом Зеленский сказал в интервью каналу France.

Во время интервью ведущая рассказала, что для того, чтобы попасть к президенту Украине, ей и команде пришлось пройти несколько блокпостов, контрольно-пропускных пунктов. Также у них проверяли телефоны и несколько раз обыскивали. На вопрос, боится ли глава государства за свою жизнь, Зеленский ответил следующее: «Когда говорим о страхе, знаете, Россия уже несколько раз пыталась меня ликвидировать. Определенным образом я уже не чувствую того страха, который был в начале войны. Я привык к этому. Это часть моей жизни».

В 2024 году Зеленский сообщал, что, по данным украинской разведки и спецслужб, на тот момент было зафиксировано около десяти попыток его убийства со стороны РФ, напоминают украинские СМИ.