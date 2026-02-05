USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Удар по Газе: 24 погибших

В среду израильская авиация осуществила серию ударов по сектору Газа, в результате которых погибли по меньшей мере 24 палестинца, среди которых двое младенцев. Тель-Авив заявил, что операция стала ответом на нападение боевиков ХАМАС, в результате которого был тяжело ранен израильский солдат-резервист. Об этом сообщает Associated Press.

Наиболее кровопролитным стал обстрел здания в районе Туффа на севере Газы, где погибли 11 человек, преимущественно члены одной семьи. Среди жертв - 10-дневный ребенок и его 5-месячная двоюродная сестра. Израильское командование подчеркнуло, что атака была «ответом в реальном времени» на огонь в сторону их военных.

Другой удар был нанесен по району Муваси в Хан-Юнисе, где ракета попала в палатку. Погибли три человека, в том числе фельдшер, находившийся на дежурстве.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что целью был командир взвода ХАМАС Билал Абу Асси, ответственный за нападение на кибуц Нир-Оз в октябре 2023 года. Военные выразили сожаление из-за гибели гражданских, однако подчеркнули, что использовали высокоточное оружие для ликвидации террориста.

