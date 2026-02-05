Генсек НАТО в опасности в Киеве

Когда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оказался в Киеве, там сработали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

«Армия предупредила об «угрозе баллистической ракеты» рано утром во вторник, когда в столице завыли сирены. Изначально было неясно, действительно ли эта ракета где-то взорвалась», — говорится в материале.

Уточняется, что Рютте прибыл в Киев в то время, когда российские войска бомбили энергетическую инфраструктуру Украины.

Генсек записал видеообращение позади разрушенной теплоэлектростанции, отметив, что она была уничтожена вчера ночью пятью российскими ракетами.

Объект не имел никакого военного значения и был уничтожен российской армией лишь для того, чтобы «посеять хаос и панику», отметил Рютте.