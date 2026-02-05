USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Генсек НАТО в опасности в Киеве

Когда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оказался в Киеве, там сработали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

«Армия предупредила об «угрозе баллистической ракеты» рано утром во вторник, когда в столице завыли сирены. Изначально было неясно, действительно ли эта ракета где-то взорвалась», — говорится в материале.

Уточняется, что Рютте прибыл в Киев в то время, когда российские войска бомбили энергетическую инфраструктуру Украины.

Генсек записал видеообращение позади разрушенной теплоэлектростанции, отметив, что она была уничтожена вчера ночью пятью российскими ракетами.

Объект не имел никакого военного значения и был уничтожен российской армией лишь для того, чтобы «посеять хаос и панику», отметил Рютте.

В Киеве два человека пострадали в результате атаки российских беспилотников, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Кроме того, повреждения есть в нескольких районах Киева. В Соломенском районе обломки беспилотника упали возле торгового центра, выбиты окна в трех жилых домах поблизости. В Шевченковском районе в результате падения обломков начался пожар на крыше офисного здания. В Дарницком районе обломки беспилотника упали возле кафе, расположенного в жилом доме, а в Оболонском районе загорелись автомобили на стоянке.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на четверг Украину атаковали две баллистические ракеты и 183 дрона. Из них силам ПВО удалось сбить 156 беспилотников. Зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных дронов на 16 локациях, а также падение обломков в 7 локациях. В сводке Воздушных сил говорится, что атака продолжается, в воздушном пространстве Украины еще есть несколько беспилотников.

Зеленский о Путине: «Европейцев не боится, но боится Трампа»
Генсек НАТО в опасности в Киеве
Ильхам Алиев поделился кадрами с церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
Зеленский о покушениях на его жизнь: «Я привык к этому»
Иран России небезразличен
Маск «отрезал» российских штурмовиков
Финны опасаются за НАТО
Трампа убедили дать Ирану шанс
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Россия подрывает Европу и в космосе
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем
