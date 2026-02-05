Зеленский о Путине: «Европейцев не боится, но боится Трампа»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин боится американского президента Дональда Трампа, а европейцев не боится. Об этом Зеленский заявил в интервью France 2.

«Путин боится только Трампа, это реальность. Что Трамп должен сказать Путину – это не мое дело. Американский президент хочет остановить эту войну с помощью компромиссов. Мы поддержали эти предложения, но компромисса в вопросе нашего суверенитета быть не может», - сказал украинский президент.

Зеленский также добавил, что Путин «не боится европейцев». Он добавил, что «демократия не может победить Путина, который не соблюдает правила войны», и предупредил о рисках будущих трагедий в Европе.

Также Зеленский прокомментировал вопрос восстановления диалога с Владимиром Путиным, к которому стремится их французский коллега Эммануэль Макрон. «Интерес Путина заключается в том, чтобы унизить Европу», – сказал Зеленский, считая, что давление на российского президента «недостаточно». По его мнению, нужно «вести диалог на определенных условиях».

Напомним, ранее Reuters сообщило, что дипломатический советник французского президента Эммануэль Бонн находился в Москве во вторник для переговоров с российскими чиновниками. Первый ‌источник агентства сказал, ‍что Бонн встретился ‌с чиновниками в Кремле. Он не раскрыл подробностей, отметив лишь, что целью ⁠было обсуждение ключевых ‍вопросов, прежде всего ‌Украины. Два дипломатических источника сказали, что союзники были проинформированы об этой инициативе.