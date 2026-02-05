USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Статья представителя Академии спорта Азербайджана в престижном журнале «Проблемы и перспективы в менеджменте»

11:05 352

В престижном журнале «Проблемы и перспективы в менеджменте» (Problems and Perspectives in Management) опубликована научная статья «Влияет ли сила финансовых центров на развитие умных городов? Доказательства на основе глобальных панельных данных», написанная Васифом Ахадовым, советником по организационным вопросам ректора Академии спорта Азербайджана (АСА), вместе с исследователями из других университетов.

В статье исследована взаимосвязь между силой финансовых центров и развитием умных городов на основе глобальных панельных данных, проведен соответствующий эмпирический анализ и представлены научные результаты.

Это достижение является результатом целенаправленной работы, последовательно проводимой в АСА по развитию научных исследований и связи науки с практической деятельностью в соответствии с идеей президента Ильхама Алиева о том, что «наука и образование должны образовывать единство для более эффективного осуществления государственной политики».

Следует отметить, что журнал «Проблемы и перспективы в менеджменте» индексируется в Scopus, а также в ряде международных научных баз данных и занимает место в Q1 квартиле.

DOST отчитывается
DOST отчитывается
12:34 334
США вытесняют Россию из Венесуэлы
США вытесняют Россию из Венесуэлы новость дополнена
11:08 1327
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо haqqin.az из зала суда; все еще актуально
01:00 5623
Азербайджанцы снизили закупки доллара
Азербайджанцы снизили закупки доллара экономист разбирается
12:20 661
Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали
Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали
12:00 1145
Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван
Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван
11:46 1273
Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб
Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб
11:37 1043
Второй день переговоров Россия-Украина-США
Второй день переговоров Россия-Украина-США новость дополнена
11:27 785
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 2086
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту; все еще актуально
00:41 3409
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
05:02 2811

