Статья представителя Академии спорта Азербайджана в престижном журнале «Проблемы и перспективы в менеджменте»

В престижном журнале «Проблемы и перспективы в менеджменте» (Problems and Perspectives in Management) опубликована научная статья «Влияет ли сила финансовых центров на развитие умных городов? Доказательства на основе глобальных панельных данных» , написанная Васифом Ахадовым, советником по организационным вопросам ректора Академии спорта Азербайджана (АСА), вместе с исследователями из других университетов.

В статье исследована взаимосвязь между силой финансовых центров и развитием умных городов на основе глобальных панельных данных, проведен соответствующий эмпирический анализ и представлены научные результаты.

Это достижение является результатом целенаправленной работы, последовательно проводимой в АСА по развитию научных исследований и связи науки с практической деятельностью в соответствии с идеей президента Ильхама Алиева о том, что «наука и образование должны образовывать единство для более эффективного осуществления государственной политики».

Следует отметить, что журнал «Проблемы и перспективы в менеджменте» индексируется в Scopus, а также в ряде международных научных баз данных и занимает место в Q1 квартиле.