Статья представителя Академии спорта Азербайджана в престижном журнале «Проблемы и перспективы в менеджменте»

В престижном журнале «Проблемы и перспективы в менеджменте» (Problems and Perspectives in Management) опубликована научная статья «Влияет ли сила финансовых центров на развитие умных городов? Доказательства на основе глобальных панельных данных», написанная Васифом Ахадовым, советником по организационным вопросам ректора Академии спорта Азербайджана (АСА), вместе с исследователями из других университетов.
В статье исследована взаимосвязь между силой финансовых центров и развитием умных городов на основе глобальных панельных данных, проведен соответствующий эмпирический анализ и представлены научные результаты.
Это достижение является результатом целенаправленной работы, последовательно проводимой в АСА по развитию научных исследований и связи науки с практической деятельностью в соответствии с идеей президента Ильхама Алиева о том, что «наука и образование должны образовывать единство для более эффективного осуществления государственной политики».
Следует отметить, что журнал «Проблемы и перспективы в менеджменте» индексируется в Scopus, а также в ряде международных научных баз данных и занимает место в Q1 квартиле.