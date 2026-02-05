США вытесняют Россию из Венесуэлы

«Вот сейчас, вслед за Венесуэлой и тем, что там происходит, нас откровенно пытаются, наши компании, пытаются из Венесуэлы убрать», — сказал Лавров.

По его словам, США продолжают вводить ограничения в отношении Москвы. В частности, через несколько месяцев после переговоров в Анкоридже под санкции попали «Лукойл» и «Роснефть». «Санкции - они все остаются. Более того, впервые были введены новые санкции, очень жесткие - против наших крупнейших нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». Случилось это через пару-тройку недель после встречи в Анкоридже. Президент (РФ Владимир Путин) удивился», - сказал Лавров. «Мы расстались в Анкоридже на том, что Россия поддержала предложение США об урегулировании украинского кризиса, - отметил Лавров. - После этого мы ждали, что США подтвердят, - поскольку вы согласны с нашим предложением, давайте что-то объявлять, конференцию созывать, подписывать что-нибудь, созывать) «Совет мира». Но произошло вдруг - санкции против «Лукойла» и «Роснефти».

Кроме того, тарифы грозят тем странам, которые покупают российские энергоносители, сказал Лавров. «Всем говорят, что российскую нефть и российский газ заменят на американскую нефть и американский сжиженный природный газ», — заявил он.