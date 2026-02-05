Трамп ответил, стар ли он для президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что сам поймет, когда возраст начнет мешать ему быть президентом.

«Я думаю, я сам пойму (когда возраст станет помехой для выполнения обязанностей президента США). Например, я бы тогда не стал давать вам интервью», — сказал Трамп в эфире телеканала NBC, отвечая на вопрос о том, кто сможет сказать ему, что он слишком стар для занимаемой должности.

Незадолго до этого издание The New York Times отмечало, что американский лидер стал реже давать публичные выступления в сравнении с первым президентским сроком. Пор словам самого Трампа, эти наблюдения являются беспочвенными, и он находится в отличной физической и умственной форме.