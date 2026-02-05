USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Трамп ответил, стар ли он для президента

11:17 1129

Президент США Дональд Трамп заявил, что сам поймет, когда возраст начнет мешать ему быть президентом.

«Я думаю, я сам пойму (когда возраст станет помехой для выполнения обязанностей президента США). Например, я бы тогда не стал давать вам интервью», — сказал Трамп в эфире телеканала NBC, отвечая на вопрос о том, кто сможет сказать ему, что он слишком стар для занимаемой должности.

Незадолго до этого издание The New York Times отмечало, что американский лидер стал реже давать публичные выступления в сравнении с первым президентским сроком. Пор словам самого Трампа, эти наблюдения являются беспочвенными, и он находится в отличной физической и умственной форме.

DOST отчитывается
DOST отчитывается
12:34 334
США вытесняют Россию из Венесуэлы
США вытесняют Россию из Венесуэлы новость дополнена
11:08 1325
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо haqqin.az из зала суда; все еще актуально
01:00 5623
Азербайджанцы снизили закупки доллара
Азербайджанцы снизили закупки доллара экономист разбирается
12:20 660
Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали
Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали
12:00 1145
Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван
Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван
11:46 1272
Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб
Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб
11:37 1043
Второй день переговоров Россия-Украина-США
Второй день переговоров Россия-Украина-США новость дополнена
11:27 784
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 2086
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту; все еще актуально
00:41 3409
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
05:02 2811

