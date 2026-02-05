USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Вэнс: Трамп четко сказал Путину, что он не имел права нападать на Украину

11:20 1043

Президент США Дональд Трамп четко заявил президенту России Владимиру Путину, что он не имел права вторгаться в Украину. Об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Трамп признал, что Путин не имел права нападать на Украину, но при этом допустил возможность сотрудничества со страной, если интересы с ней частично совпадают.

«Мы попробуем это прекратить, но могут быть и сферы сотрудничества», - сказал он.

Вице-президент объяснил такой подход тем, что внешняя политика Трампа базируется на принципе «Америка превыше всего» и прагматизме.

Вэнс заверил, что позиция Трампа - не деление мира на «друзей» и «врагов», а работа с союзами и интересами.

«Можно не соглашаться со страной по большинству вопросов, но искать общее в отдельных. Ключевое отличие подхода Трампа - готовность говорить с кем угодно, что является инструментом завершения конфликтов», - отметил Вэнс.

DOST отчитывается
DOST отчитывается
12:34 342
США вытесняют Россию из Венесуэлы
США вытесняют Россию из Венесуэлы новость дополнена
11:08 1334
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо haqqin.az из зала суда; все еще актуально
01:00 5627
Азербайджанцы снизили закупки доллара
Азербайджанцы снизили закупки доллара экономист разбирается
12:20 668
Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали
Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали
12:00 1159
Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван
Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван
11:46 1284
Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб
Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб
11:37 1053
Второй день переговоров Россия-Украина-США
Второй день переговоров Россия-Украина-США новость дополнена
11:27 793
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 2099
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту; все еще актуально
00:41 3410
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
05:02 2813

