Вэнс: Трамп четко сказал Путину, что он не имел права нападать на Украину

Президент США Дональд Трамп четко заявил президенту России Владимиру Путину, что он не имел права вторгаться в Украину. Об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Трамп признал, что Путин не имел права нападать на Украину, но при этом допустил возможность сотрудничества со страной, если интересы с ней частично совпадают.

«Мы попробуем это прекратить, но могут быть и сферы сотрудничества», - сказал он.

Вице-президент объяснил такой подход тем, что внешняя политика Трампа базируется на принципе «Америка превыше всего» и прагматизме.

Вэнс заверил, что позиция Трампа - не деление мира на «друзей» и «врагов», а работа с союзами и интересами.

«Можно не соглашаться со страной по большинству вопросов, но искать общее в отдельных. Ключевое отличие подхода Трампа - готовность говорить с кем угодно, что является инструментом завершения конфликтов», - отметил Вэнс.