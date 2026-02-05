Задержан близкий союзник Мадуро: его экстрадируют в США

В Венесуэле в рамках совместной операции американских и венесуэльских спецслужб был задержан близкий союзник экс-президента страны Николаса Мадуро Алекс Сааб. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно информации, Сааб, уроженец Колумбии и сын ливанских эмигрантов, является ключевым финансистом ливанской организации «Хезболла» в Латинской Америке. Ожидается, что в ближайшие дни он будет экстрадирован в Соединенные Штаты.

Агентство напоминает, что Сааб уже задерживался ранее: в 2020 году он был арестован в Кабо-Верде и впоследствии экстрадирован в США. В 2023 году его освободили в рамках обмена на американских граждан, находившихся в Венесуэле.