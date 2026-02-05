USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Второй день переговоров Россия-Украина-США

11:27 793

В Абу-Даби (ОАЭ) в четверг, 5 февраля, начался второй день переговоров делегаций Украины, России и США, сообщил глава украинской группы Рустем Умеров.

По его словам, переговорные команды работают в тех же форматах, что и 4 февраля — трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций. Умеров добавил, что озвучит итоги переговоров позже.

Первый день консультаций Умеров охарактеризовал как «содержательный и продуктивный с ориентацией на конкретные шаги и практические решения». Украинский президент Владимир Зеленский по итогам первого дня переговоров анонсировал обмен пленными «в ближайшее время».

Кроме Умерова, в переговорную команду Украины входят глава Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица и другие. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

Также в переговорах принимают участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, министр армии США Дэниел Дрисколл и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Главной темой, как и в предыдущем раунде, является территориальный вопрос.

