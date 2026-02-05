Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб

USD 1.7000
Инара Рафикгызы
11:37 1058

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над Агилем Аслановым и Джейхуном Исмаиловым, задержанными в результате оперативно-розыскных мероприятий Службы государственной безопасности (СГБ) по обвинению в планировании теракта против члена одной из религиозных общин, действующих в Азербайджане.

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на заседании под председательством судьи Нураддина Гусейнли. Согласно вердикту суда, Агиль Асланов приговорен к 17 годам лишения свободы, Джейхун Исмаилов — к 14 годам.

Напомним, в январе 2025 года сообщалось о задержании гражданина Грузии Агиля Асланова и гражданина Азербайджана Джейхуна Исмаилова в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности. Вышеуказанные лица планировали террористический акт против члена одной из религиозных общин, действующих в Азербайджане. Во время поездки в третью страну в сентябре 2024 года Агиль Асланов, причастный к контрабанде наркотиков, встретился через знакомого с сотрудниками спецслужб этой страны, которые показали Агилю Асланову фотографии члена религиозной общины в Азербайджане, предоставили информацию об этом лице и предложили Асланову совершить его убийство за вознаграждение в 200 000 долларов США.

По взаимному согласию Агилю Асланову первоначально было поручено собрать и передать им необходимые разведданные об активисте и его месте работы, за что Асланову предоставили аванс в 2 000 долларов США.

Прибывший в Баку в связи с выполнением задания Асланов совместно с Джейхуном Исмаиловым, которого он привлек к участию в преступных деяниях в обмен на материальную заинтересованность, провел работу по сбору информации о члене религиозной общины, направив данные о его месте жительства и работы через соответствующее приложение мобильного телефона представителю иностранной спецслужбы. В отношении Агиля Асланова и Джейхуна Исмаилова было возбуждено уголовное дело по статьям 28 (подготовка к преступлению), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной преступной группировкой или преступным объединением (преступной организацией), 274 (госизмена), 276 (шпионаж), 277 (покушение на убийство государственного или общественного деятеля) и другим статьям УК Азербайджанской Республики.

