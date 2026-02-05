Европа ищет поддержки у Америки против России

Еврокомиссия (ЕК) во второй раз за неделю перенесла представление послам стран ЕС 20-го пакета санкций в отношении России. Как сообщил портал Euractiv со ссылкой на дипломатические источники, документы планировалось передать в среду.

По данным дипломатов, задержка может быть связана с попытками ЕК убедить США присоединиться к санкциям, касающимся морских перевозок. Источники ожидают, что Брюссель представит меры в пятницу, а окончательное утверждение столицами стран ЕС запланировано на 24 февраля, сообщает портал. По его сведениям, пакет может предусматривать полный запрет на морское обслуживание «теневого флота», а также усиленные ограничения на экспорт предметов роскоши и импорт российских удобрений.

2 февраля агентство Bloomberg сообщило, что ЕС намерен запретить странам сообщества закупку у России платины, меди, иридия и родия, что также войдет в 20-й пакет санкций.

Ранее Еврокомиссия заявляла о планах утвердить 20-й пакет до 24 февраля, не раскрывая его содержательного наполнения.