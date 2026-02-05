Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван

Команда из американской инженерно-консультационной фирмы AECOM посетила Армению, чтобы начать работу над обследованием участка TRIPP, сообщило посольство США в Ереване.
Работа проводится под патронажем американского Фонда партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям Государственного департамента.
Проект предоставит технические оценки и рекомендации по развитию железнодорожной и другой инфраструктуры для поддержки долгосрочного экономического роста Армении, связности и региональной интеграции.