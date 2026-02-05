Что советник Макрона делал в Москве

Дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона – Эммануэль Бонн – 3 февраля посетил Москву для переговоров с российскими официальными лицами, включая помощника президента Юрия Ушакова, в рамках подготовки Европы к более активному участию в переговорном процессе по Украине. Об этом сообщили источники Reuters и Bloomberg.

По словам собеседников Bloomberg, знакомых с вопросом, целью визита Бонна в Москву было убедить российскую сторону в том, что европейцы должны участвовать в принятии любых решений, касающихся безопасности Европы, и что они не станут «просто так подписывать какие-либо соглашения» для прекращения российско-украинской войны. Источники агентства добавили, что обсуждения могут возобновиться в ближайшем будущем.

Один из собеседников Reuters отметил, что визит Бонна был направлен на диалог по ключевым вопросам, прежде всего по Украине, не раскрывая деталей. Два дипломатических источника агентства подчеркнули, что союзники были проинформированы об этой инициативе.

Сам Макрон сообщил, что идет подготовка к возобновлению диалога с российским лидером Владимиром Путиным и поэтому «ведутся обсуждения на техническом уровне». «Важно, чтобы европейцы восстановили свои собственные каналы обсуждения», – приводит его слова Reuters.

В канцелярии президента Франции отметили, что обсуждения на техническом уровне ведутся «в условиях полной прозрачности и в консультации с президентом (Украины Владимиром) Зеленским и основными европейскими коллегами».