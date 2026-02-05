Израиль опасается мести Ирана

На фоне опасений ответных действий со стороны Ирана и связанных с ним организаций в секторе Газа и Ливане за ликвидацию их лидеров и командиров израильская армия значительно увеличивает численность подразделения Генштаба, обеспечивающего безопасность высокопоставленных офицеров армии и военных делегаций Израиля за рубежом.

Согласно информации, в оперативном отделе решено в несколько раз увеличить число охраны подразделения и впервые в больших масштабах набрать штатных сотрудников.

«Мы пополнили батарею мести нашим врагам на сто лет вперед», - заявил один из высокопоставленных представителей израильской армии. Также отмечается, что некоторые офицеры будут продолжать находиться под охраной даже после увольнения со службы.