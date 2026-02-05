Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило пять вызовов из-за травм в результате сильного ветра в Баку накануне.

Как сообщили haqqin.az в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи, по адресам обращений были направлены бригады скорой медицинской помощи. Врачи госпитализировали 47-летнюю женщину в Сабунчинский медицинский центр, 73-летнюю женщину - в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, а также 43-летнюю женщину и 53-летнего мужчину - в Клинический медицинский центр.

Еще один человек, которому также была вызвана скорая помощь, скончался до прибытия врачей. Им оказался Руфат Сахрад оглу Гасымов, 1980 года рождения. Мужчина скончался от травмы, полученной из-за обрушения забора на улице Зейтун в Хатаинском районе.