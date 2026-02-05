Льды и санкции: экспорт нефти из России резко подорожал

Стоимость перевозки светлых нефтепродуктов из российских портов выросла на 24–33% за период с 26 января по 1 февраля по сравнению с предыдущей неделей, сообщается в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Наибольший рост тарифов зафиксирован на перевозку из Балтики в Латинскую Америку – на 32,7%, до $112 за тонну. Отгрузки в Западную Африку подорожали на 28,9%, до $89 за тонну, в Турцию – на 28,2%, до $83 за тонну. Речь идет о перевозке малотоннажными судами класса Handysize с дедвейтом 30 тыс. тонн.

На повышение стоимости транспортировки также повлияло сокращение доступного флота в Балтийском море. По данным ЦЦИ, к 30 января количество танкеров, идущих в балласте, снизилось до 9–10 судов против 16–18 на предыдущей неделе.

Согласно данным ЦЦИ, морской экспорт нефтепродуктов из России с 2021 по 2025 год сократился на 18,8%, до 108 млн тонн, а доля страны на мировом рынке снизилась до 10%. В конце января 2026 года правительство сняло ограничения на зарубежные поставки бензина и дизельного топлива для производителей. Для остальных участников рынка эмбарго сохраняется до 31 июля. Как отметили в Минэнерго, исключение для НПЗ необходимо, чтобы избежать затоваривания производственных мощностей.