Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Льды и санкции: экспорт нефти из России резко подорожал

12:12 704

Стоимость перевозки светлых нефтепродуктов из российских портов выросла на 24–33% за период с 26 января по 1 февраля по сравнению с предыдущей неделей, сообщается в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Наибольший рост тарифов зафиксирован на перевозку из Балтики в Латинскую Америку – на 32,7%, до $112 за тонну. Отгрузки в Западную Африку подорожали на 28,9%, до $89 за тонну, в Турцию – на 28,2%, до $83 за тонну. Речь идет о перевозке малотоннажными судами класса Handysize с дедвейтом 30 тыс. тонн.

На повышение стоимости транспортировки также повлияло сокращение доступного флота в Балтийском море. По данным ЦЦИ, к 30 января количество танкеров, идущих в балласте, снизилось до 9–10 судов против 16–18 на предыдущей неделе.

Согласно данным ЦЦИ, морской экспорт нефтепродуктов из России с 2021 по 2025 год сократился на 18,8%, до 108 млн тонн, а доля страны на мировом рынке снизилась до 10%. В конце января 2026 года правительство сняло ограничения на зарубежные поставки бензина и дизельного топлива для производителей. Для остальных участников рынка эмбарго сохраняется до 31 июля. Как отметили в Минэнерго, исключение для НПЗ необходимо, чтобы избежать затоваривания производственных мощностей.

DOST отчитывается
DOST отчитывается
12:34 352
США вытесняют Россию из Венесуэлы
США вытесняют Россию из Венесуэлы новость дополнена
11:08 1348
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо haqqin.az из зала суда; все еще актуально
01:00 5636
Азербайджанцы снизили закупки доллара
Азербайджанцы снизили закупки доллара экономист разбирается
12:20 679
Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали
Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали
12:00 1176
Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван
Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван
11:46 1304
Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб
Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб
11:37 1065
Второй день переговоров Россия-Украина-США
Второй день переговоров Россия-Украина-США новость дополнена
11:27 800
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 2120
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту; все еще актуально
00:41 3412
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
05:02 2816

