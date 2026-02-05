Азербайджанцы снизили закупки доллара

«Доверие к манату выросло — в том плане, что ожидания девальвации значительно снизились. Поэтому люди, которые хранили свои сбережения в долларах, перевели их в манаты и разместили на депозитах, поскольку манатные депозиты приносят около 10% дохода, а валютные — около 2,5–3%. Другой причиной является снижение доходов населения. В том плане, что жизнь дорожает практически каждый день. У кого были сбережения, начали использовать их, разменивать доллары, чтобы обеспечить свои потребности», — сказал Джафарли.

При этом эксперт считает, что пока нельзя говорить о том, что дедолларизация является естественным процессом, хотя определенные элементы этого наблюдаются, поскольку курс маната пока не вызывает подозрений у населения. По его мнению, чтобы стабильно пройти этот путь, необходимо наблюдать за тенденциями.

«Как это будет, например, в этом году? Как среагирует население, если цены на нефть будут значительно падать? Это психологически очень сильно влияет на людей — они начинают снова скупать доллары. Для окончательных выводов необходимо наблюдать за динамикой. Если анализировать прошлый год, то, во всяком случае, можно сказать, что население стало больше доверять манату», — заключил эксперт.