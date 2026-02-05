Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим

Бакинский военный суд приговорил к пожизненному заключению Давида Манукяна, обвиняемого в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и других многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

*** 12:20

В открытом судебном процессе по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и других многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, оглашается приговор в отношении обвиняемых лиц.

Судебное заседание проходит в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья — Гюнель Самедова). Каждый из обвиняемых обеспечен переводчиком на понятном ему языке, а также адвокатами для осуществления защиты.

В заседании принимают участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, а также руководитель аппарата Кабинета Министров Руфат Мамедов, участвующий в процессе в качестве потерпевшего от имени азербайджанского государства.