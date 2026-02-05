«Он меня понял»: Трамп хвалит Клинтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему испытывает симпатию к бывшему президенту страны Биллу Клинтону. Об этом он рассказал в интервью NBC.

«Меня беспокоит, что кто-то преследует Билла Клинтона. Видите ли, мне нравится Билл Клинтон. Мне по-прежнему нравится Билл Клинтон», – сказал американский лидер.

По словам Трампа, ему импонировало отношение экс-президента к нему. «Я думаю, он меня понял», – добавил он.

Ранее стало известно, что бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон примут участие в закрытых допросах в рамках расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Допрос Хиллари Клинтон назначен на 26 февраля, а Билла Клинтона – на 27 февраля.

В декабре 2025 года комитет по надзору Палаты представителей опубликовал 19 фотографий из архива Эпштейна, на которых, в частности, был изображен Билл Клинтон, сообщал CNN. Позднее появились новые снимки с его участием.