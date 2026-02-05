USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

DOST отчитывается

Ульвия Худиева
12:34 354

Центр цифровых инноваций DOST Министерства труда и социальной защиты населения в прошлом году реализовал 94 проекта и электронных услуг. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил директор Центра Кянан Акперов на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года.

Акперов отметил, что 69 проектов были усовершенствованы, 25 — новоразработанные. В прошлом году показатели использования электронных услуг составили 17,2 миллиона раз с портала e-Social, общее количество обращений к электронным услугам — 27,1 миллиона. Было оформлено 258 тысяч проактивных назначений. Граждане получили 711 тысяч электронных справок.

По словам директора Центра, портал e-Social и соответствующее мобильное приложение были усовершенствованы, что позволяет отслеживать статус заявок и использовать калькулятор заработной платы через портал. Также пользователям стал доступен бот-помощник на основе искусственного интеллекта iDOST, который отвечает на вопросы и перенаправляет на прямые ссылки на услуги. Меню Sənə özəl («Специально для тебя»), используемое в настоящее время на портале и в мобильном приложении, делает информацию, связанную с реабилитацией, полностью доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья. В то же время система цифровых штрих-кодов и QR-кодов в приложении позволяет пенсионерам, получателям пособий и стипендий пользоваться реальными скидками в партнерских магазинах, аптеках и клиниках.

Руководитель центра сообщил, что число активных пользователей, зарегистрированных на портале e-Social, превысило 2,7 миллиона.

На пресс-конференции было отмечено, что в этом году приоритетное внимание в совершенствовании социальных услуг будет уделено решениям на основе искусственного интеллекта. По словам директора, решения на основе ИИ проходят тестирование, особенно в области назначения инвалидности.

В настоящее время автоматическое назначение инвалидности дает правильный результат с вероятностью до 90 процентов. Все заявления от граждан будут поступать из единого центра и обрабатываться централизованно.

К.Акперов добавил, что в отчетном году был внедрен ряд новых электронных функций для назначения пенсии, перерасчета, автоматизации вычетов и других услуг социального страхования.

