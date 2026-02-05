USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Кибератака на сайты олимпийских объектов

12:52 210

Службы безопасности Италии выявили кибератаку на объекты зимних Олимпийских игр и представительства Министерства иностранных дел за рубежом, заявил глава МИД страны Антонио Таяни.

В числе целей хакеров было посольство Италии в Вашингтоне, а также консульства в Сиднее, Торонто и Париже. Кроме того, кибератаке подверглись сайты и объекты, связанные с зимними Олимпийскими играми, включая порталы отелей в Кортине-дʼАмпеццо в Альпах (там пройдут в том числе соревнования по горнолыжному спорту).

Ответственность за кибератаку взяла на себя группа пророссийских хакеров Noname057. В заявлении, опубликованном в связанном с ней телеграм-канале, говорится: «Проукраинская политика итальянского правительства ведет к тому, что поддержка украинских террористов наказывается нашими DDoS-атаками».

Антонио Таяни заявил, что в кибератаке виден «российский след». Он добавил, что это «подтвердили сами авторы, назвавшие причину, по которой они совершили атаку». Кибератака была успешно «пресечена», уточнил Таяни.

XXV Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-дʼАмпеццо.

DOST отчитывается
DOST отчитывается
12:34 352
США вытесняют Россию из Венесуэлы
США вытесняют Россию из Венесуэлы новость дополнена
11:08 1350
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо haqqin.az из зала суда; все еще актуально
01:00 5637
Азербайджанцы снизили закупки доллара
Азербайджанцы снизили закупки доллара экономист разбирается
12:20 683
Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали
Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали
12:00 1183
Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван
Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван
11:46 1307
Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб
Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб
11:37 1068
Второй день переговоров Россия-Украина-США
Второй день переговоров Россия-Украина-США новость дополнена
11:27 800
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 2126
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту; все еще актуально
00:41 3413
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
05:02 2816

ЭТО ВАЖНО

DOST отчитывается
DOST отчитывается
12:34 352
США вытесняют Россию из Венесуэлы
США вытесняют Россию из Венесуэлы новость дополнена
11:08 1350
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо haqqin.az из зала суда; все еще актуально
01:00 5637
Азербайджанцы снизили закупки доллара
Азербайджанцы снизили закупки доллара экономист разбирается
12:20 683
Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали
Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали
12:00 1183
Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван
Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван
11:46 1307
Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб
Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб
11:37 1068
Второй день переговоров Россия-Украина-США
Второй день переговоров Россия-Украина-США новость дополнена
11:27 800
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 2126
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту; все еще актуально
00:41 3413
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
05:02 2816
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться