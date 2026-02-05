Важнее интернета: Трамп о превосходстве США в ИИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что искусственный интеллект может превзойти интернет по значимости и стать одной из ключевых технологических разработок в мире.

По словам Трампа, США в сфере искусственного интеллекта «превосходят всех».

«ИИ — это очень важно. ИИ может стать самой важной вещью, важнее, чем интернет, важнее, чем что-либо еще. Мы намного опережаем Китай. Мы опережаем всех — и намного», — отметил президент Соединенных Штатов в интервью NBC News.

Трамп также выразил уверенность, что развитие искусственного интеллекта не приведет к сокращению рабочих мест: «Так же говорили про интернет. В США сейчас занято больше рабочих мест, чем когда-либо за 250 лет их существования, то есть сегодня работает больше людей, чем когда-либо за всю историю нашей страны. Неплохая статистика».