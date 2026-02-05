USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Важнее интернета: Трамп о превосходстве США в ИИ

12:53 218

Президент США Дональд Трамп заявил, что искусственный интеллект может превзойти интернет по значимости и стать одной из ключевых технологических разработок в мире.

По словам Трампа, США в сфере искусственного интеллекта «превосходят всех».

«ИИ — это очень важно. ИИ может стать самой важной вещью, важнее, чем интернет, важнее, чем что-либо еще. Мы намного опережаем Китай. Мы опережаем всех — и намного», — отметил президент Соединенных Штатов в интервью NBC News.

Трамп также выразил уверенность, что развитие искусственного интеллекта не приведет к сокращению рабочих мест: «Так же говорили про интернет. В США сейчас занято больше рабочих мест, чем когда-либо за 250 лет их существования, то есть сегодня работает больше людей, чем когда-либо за всю историю нашей страны. Неплохая статистика».

DOST отчитывается
DOST отчитывается
12:34 357
США вытесняют Россию из Венесуэлы
США вытесняют Россию из Венесуэлы новость дополнена
11:08 1354
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо haqqin.az из зала суда; все еще актуально
01:00 5639
Азербайджанцы снизили закупки доллара
Азербайджанцы снизили закупки доллара экономист разбирается
12:20 686
Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали
Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали
12:00 1185
Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван
Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван
11:46 1308
Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб
Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб
11:37 1069
Второй день переговоров Россия-Украина-США
Второй день переговоров Россия-Украина-США новость дополнена
11:27 801
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 2132
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту; все еще актуально
00:41 3413
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
05:02 2816

