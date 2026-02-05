Мелания Трамп тоже включилась в переговоры с Россией

Первая леди США Мелания Трамп продолжает поддерживать контакты с представителями окружения президента России Владимира Путина, пытаясь добиться возвращения в Украину детей, которых ранее силой вывезли на территорию РФ. Об этом она заявила в комментарии Reuters.

«Я работаю над этим, и мы находимся в процессе. Я надеюсь, что очень скоро будут результаты», — сказала Мелания Трамп, не раскрывая деталей переговоров и не уточняя, кто именно участвует в контактах с российской стороной.

В то же время представитель первой леди подтвердил, что каналы связи между ее командой и представителями Кремля сохраняются. По его словам, переговоры продолжаются после того, как Мелания Трамп направила личное письмо Владимиру Путину, посвященное судьбе похищенных украинских детей. Это письмо в августе 2025 года Путину лично передал президент США Дональд Трамп. С тех пор, как отмечают источники, в Украину удалось вернуть 15 детей. При этом не уточняется, было ли их возвращение прямым результатом этих контактов или частью более широких гуманитарных усилий.

Тема депортации украинских детей остается одной из самых чувствительных в международной повестке. Киев и западные страны называют их насильственный вывоз военным преступлением, тогда как Москва утверждает, что речь идет об «эвакуации». Участие первой леди США в неформальных переговорах подчеркивает попытки Вашингтона использовать дополнительные дипломатические каналы для решения гуманитарных вопросов на фоне продолжающейся войны.