USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Мелания Трамп тоже включилась в переговоры с Россией

13:09 130

Первая леди США Мелания Трамп продолжает поддерживать контакты с представителями окружения президента России Владимира Путина, пытаясь добиться возвращения в Украину детей, которых ранее силой вывезли на территорию РФ. Об этом она заявила в комментарии Reuters.

«Я работаю над этим, и мы находимся в процессе. Я надеюсь, что очень скоро будут результаты», — сказала Мелания Трамп, не раскрывая деталей переговоров и не уточняя, кто именно участвует в контактах с российской стороной.

В то же время представитель первой леди подтвердил, что каналы связи между ее командой и представителями Кремля сохраняются. По его словам, переговоры продолжаются после того, как Мелания Трамп направила личное письмо Владимиру Путину, посвященное судьбе похищенных украинских детей. Это письмо в августе 2025 года Путину лично передал президент США Дональд Трамп. С тех пор, как отмечают источники, в Украину удалось вернуть 15 детей. При этом не уточняется, было ли их возвращение прямым результатом этих контактов или частью более широких гуманитарных усилий.

Тема депортации украинских детей остается одной из самых чувствительных в международной повестке. Киев и западные страны называют их насильственный вывоз военным преступлением, тогда как Москва утверждает, что речь идет об «эвакуации». Участие первой леди США в неформальных переговорах подчеркивает попытки Вашингтона использовать дополнительные дипломатические каналы для решения гуманитарных вопросов на фоне продолжающейся войны.

DOST отчитывается
DOST отчитывается
12:34 357
США вытесняют Россию из Венесуэлы
США вытесняют Россию из Венесуэлы новость дополнена
11:08 1354
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо haqqin.az из зала суда; все еще актуально
01:00 5640
Азербайджанцы снизили закупки доллара
Азербайджанцы снизили закупки доллара экономист разбирается
12:20 687
Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали
Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали
12:00 1186
Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван
Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван
11:46 1308
Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб
Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб
11:37 1070
Второй день переговоров Россия-Украина-США
Второй день переговоров Россия-Украина-США новость дополнена
11:27 802
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 2135
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту; все еще актуально
00:41 3413
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
05:02 2816

ЭТО ВАЖНО

DOST отчитывается
DOST отчитывается
12:34 357
США вытесняют Россию из Венесуэлы
США вытесняют Россию из Венесуэлы новость дополнена
11:08 1354
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо haqqin.az из зала суда; все еще актуально
01:00 5640
Азербайджанцы снизили закупки доллара
Азербайджанцы снизили закупки доллара экономист разбирается
12:20 687
Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали
Последствия сильного ветра в Баку: один погиб, четверо пострадали
12:00 1186
Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван
Американцы начинают работу над коридором в Нахчыван
11:46 1308
Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб
Тюремные сроки для разоблаченных СГБ агентов иностранных спецслужб
11:37 1070
Второй день переговоров Россия-Украина-США
Второй день переговоров Россия-Украина-США новость дополнена
11:27 802
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 2135
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту; все еще актуально
00:41 3413
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
05:02 2816
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться