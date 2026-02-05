Нетаньяху срочно созывает силовиков

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг проведет заседание Совета безопасности накануне запланированных в Омане переговоров между США и Ираном, сообщает The Times of Israel.
Изначально консультации в Израиле были запланированы на воскресенье, однако Нетаньяху перенес их на четверг, чтобы обсудить возможные последствия предстоящих переговоров высокопоставленных представителей США и министра иностранных дел Ирана.
Переговоры состоятся в пятницу в Омане при участии американского спецпосланника Стива Уиткоффа и главы иранского МИД Аббаса Аракчи.
*** 13:20
Американская администрация попросила Израиль воздерживаться от односторонних военных действий в отношении Ирана во время переговоров Вашингтона с Тегераном. Об этом сообщил портал Ynet.
Согласно его данным, американцы передали Израилю просьбу подождать и «не предпринимать безрассудных шагов, таких как превентивный удар».
Портал отмечает со ссылкой на источник, что координация между двумя странами «очень тесная, почти беспрецедентная». «Количество израильских офицеров, посещающих США, и американских офицеров, посещающих Израиль, просто невероятно. Уровень координации беспрецедентно высокий», - цитирует Ynet заявление своего собеседника.
3 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принимал в Иерусалиме спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, одной из тем их беседы стала ситуация вокруг Ирана.
По данным главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, переговоры Вашингтона и Тегерана пройдут в Омане 6 февраля.