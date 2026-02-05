Нетаньяху срочно созывает силовиков

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг проведет заседание Совета безопасности накануне запланированных в Омане переговоров между США и Ираном, сообщает The Times of Israel. Изначально консультации в Израиле были запланированы на воскресенье, однако Нетаньяху перенес их на четверг, чтобы обсудить возможные последствия предстоящих переговоров высокопоставленных представителей США и министра иностранных дел Ирана. Переговоры состоятся в пятницу в Омане при участии американского спецпосланника Стива Уиткоффа и главы иранского МИД Аббаса Аракчи.

Американская администрация попросила Израиль воздерживаться от односторонних военных действий в отношении Ирана во время переговоров Вашингтона с Тегераном. Об этом сообщил портал Ynet.