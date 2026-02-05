USD 1.7000
«Двигатель регресса»: Иран обвиняет Мерца во всех грехах

13:49 737

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Германия, когда-то выступавшая двигателем европейского прогресса, сегодня стала «двигателем регресса».

«В сентябре прошлого года в Нью-Йорке по настоянию (канцлера ФРГ Фридриха) Мерца «евротройка» (Великобритания, Франция, Германия) прекратила участие в переговорах по ядерной программе, добившись возвращения санкций ООН в отношении Ирана. Теперь Мерц умоляет вернуть его в переговорный процесс», – написал Аракчи в соцсети X.

Глава МИД напомнил об антииранских высказываниях канцлера, отметив «ликование Мерца» после гибели 1000 иранцев в июне 2025 года, а также его слова о том, «что до краха Ирана остались считанные недели».

«Немцы – великий народ, который своим упорным трудом и изобретательностью внес вклад в развитие человечества. Иран всегда приветствовал тесные отношения с Германией. Поэтому вдвойне прискорбно, что на мировой арене Германию представляет такой человек, как господин Мерц», – указал глава иранской дипломатии.

В заключение Аракчи выразил надежду, что «в Германию вернется более зрелая и достойная политическая элита».

Ранее Мерц перед вылетом в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ заявил, что политическая ситуация в Иране станет одной из тем обсуждения в ходе его турне по странам Персидского залива. Канцлер отметил, что затронет тему недавних протестов и ядерную программу исламской республики. «Не должно быть никаких запусков баллистических ракет из Ирана в сторону Израиля или стран Персидского залива», – сказал Мерц, добавив, что Германия «готова к переговорам, которые послужат скорейшему прекращению иранской ядерной и оружейной программ».

Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 5261
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане по страницам громкого доклада; все еще актуально
03:47 4565
Уиткофф о переговорах в Абу-Даби: «Подробные и продуктивные, есть результаты»
Уиткофф о переговорах в Абу-Даби: «Подробные и продуктивные, есть результаты» обновлено 14:39
14:39 1546
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
14:43 744
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
14:37 666
Секретный документ Эпштейна: Турция пыталась спасти Сирию от войны
Секретный документ Эпштейна: Турция пыталась спасти Сирию от войны
14:32 858
Симонян: Мы с Азербайджаном зашли далеко, в хорошем смысле этого слова...
Симонян: Мы с Азербайджаном зашли далеко, в хорошем смысле этого слова... обновлено 15:08
15:08 1331
Жестокие кадры из Ирана
Жестокие кадры из Ирана видео
14:23 1449
Украинские «Фламинго» ударили по «Капустину Яру»: оттуда Россия запускала «Орешники»
Украинские «Фламинго» ударили по «Капустину Яру»: оттуда Россия запускала «Орешники»
14:10 1630
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном главная тема; все еще актуально
03:18 5937
Иран готов к войне
Иран готов к войне обновлено 15:30
15:30 3513

