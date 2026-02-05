«Двигатель регресса»: Иран обвиняет Мерца во всех грехах

«В сентябре прошлого года в Нью-Йорке по настоянию (канцлера ФРГ Фридриха) Мерца «евротройка» (Великобритания, Франция, Германия) прекратила участие в переговорах по ядерной программе, добившись возвращения санкций ООН в отношении Ирана. Теперь Мерц умоляет вернуть его в переговорный процесс», – написал Аракчи в соцсети X.

Глава МИД напомнил об антииранских высказываниях канцлера, отметив «ликование Мерца» после гибели 1000 иранцев в июне 2025 года, а также его слова о том, «что до краха Ирана остались считанные недели».

«Немцы – великий народ, который своим упорным трудом и изобретательностью внес вклад в развитие человечества. Иран всегда приветствовал тесные отношения с Германией. Поэтому вдвойне прискорбно, что на мировой арене Германию представляет такой человек, как господин Мерц», – указал глава иранской дипломатии.

В заключение Аракчи выразил надежду, что «в Германию вернется более зрелая и достойная политическая элита».

Ранее Мерц перед вылетом в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ заявил, что политическая ситуация в Иране станет одной из тем обсуждения в ходе его турне по странам Персидского залива. Канцлер отметил, что затронет тему недавних протестов и ядерную программу исламской республики. «Не должно быть никаких запусков баллистических ракет из Ирана в сторону Израиля или стран Персидского залива», – сказал Мерц, добавив, что Германия «готова к переговорам, которые послужат скорейшему прекращению иранской ядерной и оружейной программ».