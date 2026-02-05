USD 1.7000
Украинские «Фламинго» ударили по «Капустину Яру»: оттуда Россия запускала «Орешники»

Украина нанесла серию ударов по инфраструктуре российского полигона «Капустин Яр» в Астраханской области России. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

«В течение января 2026 года Силы обороны Украины выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности полигона «Капустин Яр» в Астраханской области», - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Украинские военные сообщили, что ВСУ использовали ударные средства дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 «Фламинго».

«По имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждения, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории», - говорится в сообщении.

«Фламинго» - украинская крылатая ракета большой дальности. Дальность полета - 3000 км, вес боевой части - 1000 кг (по другим данным - 1150 кг). Точность - 14 м. Размах крыльев составляет около 6 м, а пусковая масса - около 6000 кг.

«Капустин Яр» - ракетный военный полигон в северо-западной части Астраханской области, созданный в 1946 году для испытаний первых советских баллистических ракет. Отсюда Россия запускала по Украине ракеты «Орешник»: в ноябре 2024-го - по Днепру, в январе 2026-го - по Львову.

