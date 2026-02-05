Семилетнего ребенка изрезали ножом

В Агджабединском районе семилетний ребенок получил ножевые ранения.

В региональной Бардинской группе пресс-службы МВД в ответ на запрос haqqin.az сообщили, что инцидент произошел накануне. Малолетний получил ножевые ранения в различные области тела. Родственники мальчика доставили его в Центральную больницу Агджабединского района.

В результате предпринятых сотрудниками полиции мер был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался несовершеннолетний. Расследование по факту продолжается.