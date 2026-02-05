Первый крупный российский банк из топ-10 стал убыточным

Занимающий 7-е место в России по размеру активов и имеющий на счетах около 700 млрд рублей вкладов физлиц МКБ получил 9 млрд рублей чистого убытка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность банка. Основные потери пришлись на декабрь — 8,2 млрд рублей. Тем не менее по итогам года банк остался в прибыли, хотя и сократил ее размер на треть — 21,1 млрд рублей.

Проблемы у МКБ возникли в середине года: за январь–сентябрь объем просроченных кредитов на балансе банка взлетел на 700% и достиг 668 млрд рублей, или 28% от портфеля. По словам источника «Коммерсанта», проблемы в банке обнаружила проверка ЦБ, после которой в МКБ сменилось руководство.

В целом российские банки завершили год с прибылью — 3,5 трлн. По сравнению с прошлогодней, впрочем, она сократилась на 300 млрд рублей из-за кредитных потерь. По данным ЦБ, на конец октября проблемными стали 11,2% корпоративных кредитов на 10,4 трлн рублей и 6,1% розничных — на 2,3 трлн рублей.