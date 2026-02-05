USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Первый крупный российский банк из топ-10 стал убыточным

14:23 734

Тесно связанный с «Роснефтью» Московский кредитный банк первым из топ-10 крупнейших банков России стал убыточным.

Занимающий 7-е место в России по размеру активов и имеющий на счетах около 700 млрд рублей вкладов физлиц МКБ получил 9 млрд рублей чистого убытка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность банка. Основные потери пришлись на декабрь — 8,2 млрд рублей. Тем не менее по итогам года банк остался в прибыли, хотя и сократил ее размер на треть — 21,1 млрд рублей.

Проблемы у МКБ возникли в середине года: за январь–сентябрь объем просроченных кредитов на балансе банка взлетел на 700% и достиг 668 млрд рублей, или 28% от портфеля. По словам источника «Коммерсанта», проблемы в банке обнаружила проверка ЦБ, после которой в МКБ сменилось руководство.

В целом российские банки завершили год с прибылью — 3,5 трлн. По сравнению с прошлогодней, впрочем, она сократилась на 300 млрд рублей из-за кредитных потерь. По данным ЦБ, на конец октября проблемными стали 11,2% корпоративных кредитов на 10,4 трлн рублей и 6,1% розничных — на 2,3 трлн рублей.

Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 5277
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане по страницам громкого доклада; все еще актуально
03:47 4569
Уиткофф о переговорах в Абу-Даби: «Подробные и продуктивные, есть результаты»
Уиткофф о переговорах в Абу-Даби: «Подробные и продуктивные, есть результаты» обновлено 14:39
14:39 1553
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
14:43 751
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
14:37 675
Секретный документ Эпштейна: Турция пыталась спасти Сирию от войны
Секретный документ Эпштейна: Турция пыталась спасти Сирию от войны
14:32 872
Симонян: Мы с Азербайджаном зашли далеко, в хорошем смысле этого слова...
Симонян: Мы с Азербайджаном зашли далеко, в хорошем смысле этого слова... обновлено 15:08
15:08 1349
Жестокие кадры из Ирана
Жестокие кадры из Ирана видео
14:23 1468
Украинские «Фламинго» ударили по «Капустину Яру»: оттуда Россия запускала «Орешники»
Украинские «Фламинго» ударили по «Капустину Яру»: оттуда Россия запускала «Орешники»
14:10 1648
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном главная тема; все еще актуально
03:18 5941
Иран готов к войне
Иран готов к войне обновлено 15:30
15:30 3532

