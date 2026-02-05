USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Жестокие кадры из Ирана

видео
14:23 1469

В социальных сетях публикуют видеокадры подавления протестов силовиками во время охвативших Иран протестов.

Силовики на внедорожниках въезжают в толпу и давят протестующих.

Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 5279
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане по страницам громкого доклада; все еще актуально
03:47 4569
Уиткофф о переговорах в Абу-Даби: «Подробные и продуктивные, есть результаты»
Уиткофф о переговорах в Абу-Даби: «Подробные и продуктивные, есть результаты» обновлено 14:39
14:39 1555
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
14:43 753
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
14:37 676
Секретный документ Эпштейна: Турция пыталась спасти Сирию от войны
Секретный документ Эпштейна: Турция пыталась спасти Сирию от войны
14:32 873
Симонян: Мы с Азербайджаном зашли далеко, в хорошем смысле этого слова...
Симонян: Мы с Азербайджаном зашли далеко, в хорошем смысле этого слова... обновлено 15:08
15:08 1352
Жестокие кадры из Ирана
Жестокие кадры из Ирана видео
14:23 1470
Украинские «Фламинго» ударили по «Капустину Яру»: оттуда Россия запускала «Орешники»
Украинские «Фламинго» ударили по «Капустину Яру»: оттуда Россия запускала «Орешники»
14:10 1650
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном главная тема; все еще актуально
03:18 5941
Иран готов к войне
Иран готов к войне обновлено 15:30
15:30 3536

