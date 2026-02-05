Жестокие кадры из Ирана

В социальных сетях публикуют видеокадры подавления протестов силовиками во время охвативших Иран протестов.
Силовики на внедорожниках въезжают в толпу и давят протестующих.
