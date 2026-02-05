USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Эстония отпустила задержанное судно

14:27

Эстония отпустила задержанный контейнеровоз с российским экипажем, направлявшийся в Россию, поскольку подозрения о наличии наркотиков на борту не подтвердились. Об этом сообщает ERR.

Ночью 5 февраля эстонские таможенники завершили проверку грузового судна Baltic Spirit, направлявшегося из Эквадора в Россию, и не нашли подтверждений подозрениям в контрабанде. Для проверки контейнеры выгружали с борта.

После этого судно отпустили, контейнеровоз покинул порт Мууга около 2 ночи.

Как сообщалось, 3 февраля эстонские правоохранители задержали Baltic Spirit в связи с информацией от международных партнеров о том, что на его борту могут перевозить наркотики. Последним портом пребывания судна до этого был эквадорский Пуэрто-Боливар.

Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане по страницам громкого доклада
03:47
Уиткофф о переговорах в Абу-Даби: «Подробные и продуктивные, есть результаты»
Уиткофф о переговорах в Абу-Даби: «Подробные и продуктивные, есть результаты» обновлено 14:39
14:39
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
14:43
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
14:37
Секретный документ Эпштейна: Турция пыталась спасти Сирию от войны
Секретный документ Эпштейна: Турция пыталась спасти Сирию от войны
14:32
Симонян: Мы с Азербайджаном зашли далеко, в хорошем смысле этого слова...
Симонян: Мы с Азербайджаном зашли далеко, в хорошем смысле этого слова... обновлено 15:08
15:08
Жестокие кадры из Ирана
Жестокие кадры из Ирана
14:23
Украинские «Фламинго» ударили по «Капустину Яру»: оттуда Россия запускала «Орешники»
Украинские «Фламинго» ударили по «Капустину Яру»: оттуда Россия запускала «Орешники»
14:10
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном
03:18
Иран готов к войне
Иран готов к войне обновлено 15:30
15:30

