Эстония отпустила задержанное судно

Эстония отпустила задержанный контейнеровоз с российским экипажем, направлявшийся в Россию, поскольку подозрения о наличии наркотиков на борту не подтвердились. Об этом сообщает ERR.

Ночью 5 февраля эстонские таможенники завершили проверку грузового судна Baltic Spirit, направлявшегося из Эквадора в Россию, и не нашли подтверждений подозрениям в контрабанде. Для проверки контейнеры выгружали с борта.

После этого судно отпустили, контейнеровоз покинул порт Мууга около 2 ночи.

Как сообщалось, 3 февраля эстонские правоохранители задержали Baltic Spirit в связи с информацией от международных партнеров о том, что на его борту могут перевозить наркотики. Последним портом пребывания судна до этого был эквадорский Пуэрто-Боливар.