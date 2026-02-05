Cтарая тактика России: «спящие» дроны и атаки на линии снабжения ВСУ

Российская армия пытается воспроизвести для наступления на Константиновку схему, которая была уже успешно испытана ею на Покровском направлении. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, армия РФ в районе Константиновка-Дружковка приступила к проведению кампании воздушного перехвата, создавая условия для будущих наступательных операций в направлении Константиновки с учетом опыта, полученного во время боев под Покровском.

Эксперты обратили внимание на заявление командира украинской бригады, действующей на Константиновском направлении. По его словам, в последние дни российская армия перешла к тактике блокировки украинской логистики. Частично это связано с тяжелой зимой.

Так, по словам командира, россияне наносят удары по украинским наземным линиям связи и дистанционно минируют маршруты с помощью FPV-дронов и так называемых «спящих» беспилотников. Кроме того, российские подразделения все чаще прибегают к дроновым засадам с целью уничтожения украинских беспилотных наземных транспортных средств (БНТ), которые используются для снабжения подразделений в Константиновке.

Командир сообщил, что в январе 2026 года использование БНТ выросло вдвое, а потребность в доступных по цене системах остается критической.

Кроме того, российские войска все больше концентрируются на атаках на операторов дронов ВСУ. С этой целью они применяют управляемые авиабомбы, беспилотники типа «Молния» и другие БПЛА с функцией обнаружения позиций.

Представитель другой украинской бригады, которая действует в районе Константиновка-Дружковка, ранее заявлял, что дальность полета российских беспилотников существенно возросла, что значительно усложняет доступ украинских войск к городу.

«Российские войска, вероятно, пытаются воспроизвести новую схему кампании, которую Россия успешно применяла в Покровске, а затем и в восточной Запорожской области», – указали в ISW.

Аналитики отмечают, что применение такой тактики позволило российской армии создать бреши в украинской системе дронов и продвинуться на этих направлениях осенью 2025 года.