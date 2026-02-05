USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Симонян: Мы с Азербайджаном зашли далеко, в хорошем смысле этого слова...

обновлено 15:08
15:08 1357

Трехсторонние соглашения между Арменией, Россией и Азербайджаном «позволяют решить транспортные вопросы» на Южном Кавказе, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со спикером армянского парламента Аленом Симоняном в Москве.

«Все договоренности, достигнутые в 2020–2022 годах на уровне президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении, по нашему мнению, остаются актуальными прежде всего для того, чтобы решить экономические, транспортные и логистические задачи в регионе.

Армения должна получить значительные преимущества от этих решений, и необходимо устранить все препятствия для нормального функционирования всего региона как единого целого. Москва к этому готова», - сказал Лавров на встрече со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном в Москве.

Россия, добавил он, «заинтересована» в том, чтобы Армения была «самодостаточной суверенной страной».

«Мы неоднократно говорили, что у Армении свой суверенный выбор. Мы заинтересованы в том, чтобы Армения была суверенная, сильная, самодостаточная и могла сама выбирать себе свою внешнюю ориентацию», - сказал Лавров.

Симонян в свою очередь заявил, что Ереван и Баку далеко продвинулись в мирном процессе. 

«Мы довольно далеко, в хорошем смысле этого слова, с Азербайджаном уже зашли (в мирном процессе) и у нас уже намечается реальное подписание мирного договора, что для нас очень важно, важно для будущего», - сказал Симонян.

*** 14:46 

Спикер парламента Армении Ален Симонян на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве заявил, что Ереван не предпринимает и не намерен предпринимать шаги против Москвы. Разговор велся в напряженном ключе, отмечают армянские СМИ. 

По его словам, в Армении «нет и не будет восприятия России как противника, а подобный подход, подчеркнул он, был бы неправильным с учетом уже сложившихся отношений».

Вместе с тем спикер парламента признал, что у Еревана «сохраняются вопросы» к ОДКБ, на которые, по его словам, так и не были получены ответы. При этом власти Армении не считают необходимым выход из ЕАЭС.

В ответ Сергей Лавров напомнил, что членство в Евросоюзе несовместимо с участием в Евразийском экономическом союзе, отметив, что Россия «будет уважать» выбор Армении.

Лавров, в свою очередь, отметил, что «коллеги» из Евросоюза «постоянно ставят соответствующую страну перед выбором»: «Или с нами, или с ними». Это их логика, которая лет 20 уже с лишним применяется на постсоветском пространстве», - сказал глава МИД РФ.

«Я очень надеюсь, что в Армении прекрасно понимают, что за этим стоит, - подчеркнул министр. - В ситуации, когда Евросоюз, европейские члены НАТО объявили России войну для нанесения нам «стратегического поражения», очень хотелось бы, чтобы в общественном пространстве наших стран нарратив, который усилит ненависть или вражду, не доминировал», - добавил он. 

*** 14:31 

Россия «периодически слышит странные высказывания» о «мифических атаках с севера» против Армении. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры в Москве с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном.

«Нам немного странно слышать периодические высказывания о том, что какие-то мифические атаки с севера готовятся против Армении, об экзистенциальной угрозе со стороны Организации Договора коллективной безопасности», - сказал Лавров.

