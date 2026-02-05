Симонян: Мы с Азербайджаном зашли далеко, в хорошем смысле этого слова...

Трехсторонние соглашения между Арменией, Россией и Азербайджаном «позволяют решить транспортные вопросы» на Южном Кавказе, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со спикером армянского парламента Аленом Симоняном в Москве.

«Все договоренности, достигнутые в 2020–2022 годах на уровне президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении, по нашему мнению, остаются актуальными прежде всего для того, чтобы решить экономические, транспортные и логистические задачи в регионе.

Армения должна получить значительные преимущества от этих решений, и необходимо устранить все препятствия для нормального функционирования всего региона как единого целого. Москва к этому готова», - сказал Лавров на встрече со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном в Москве.

Россия, добавил он, «заинтересована» в том, чтобы Армения была «самодостаточной суверенной страной».

«Мы неоднократно говорили, что у Армении свой суверенный выбор. Мы заинтересованы в том, чтобы Армения была суверенная, сильная, самодостаточная и могла сама выбирать себе свою внешнюю ориентацию», - сказал Лавров.

Симонян в свою очередь заявил, что Ереван и Баку далеко продвинулись в мирном процессе.

«Мы довольно далеко, в хорошем смысле этого слова, с Азербайджаном уже зашли (в мирном процессе) и у нас уже намечается реальное подписание мирного договора, что для нас очень важно, важно для будущего», - сказал Симонян.