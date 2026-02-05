USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

В материалах американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении малолетних, обнаружен конфиденциальный документ о переговорах Турции с ООН по Сирии, сообщает The Middle East Eye (MEE).

Документ, помеченный как «строго конфиденциальный», фиксировал официальные протоколы встречи генерального секретаря Пан Ги Муна с турецким министром иностранных дел Ахметом Давутоглу 16 августа 2011 года. Разговор состоялся в разгар гражданского противостояния в Сирии, когда Башар Асад искал способы реагирования на растущие антиправительственные протесты вокруг города Хама. В конце июля того же года Асад начал силовое подавление протестов, что стало ключевым фактором эскалации сирийского кризиса.

Согласно документу, Давутоглу сообщил генеральному секретарю, что встречался с Асадом в январе 2011 года и призывал его к проведению реформ. «Асад согласился, но ничего не сделал», – отметил в разговоре с генсеком ООН турецкий министр.

В апреле Давутоглу вновь посетил Сирию и передал Асаду список реформ, которые тот должен был реализовать немедленно. «Президент согласился и даже произнес публичную речь, описывая реформы, которые собирался провести, но снова ничего не сделал», – добавил глава турецкого МИД.

До начала гражданской войны Турция и Сирия поддерживали близкие дипломатические отношения, и Анкаре потребовались месяцы, чтобы скорректировать позицию по отношению к Дамаску, отмечает MEE.

Документ указывает, что Давутоглу провел в Хаме шестичасовую встречу с Асадом, из которых три с половиной часа прошли тет-а-тет. Министр подчеркнул, что никто не мог понять, почему Асад начал военную операцию в густонаселенном городе во время священного для мусульман месяца Рамазан. Сирийский лидер оправдывал свои действия тем, что вооруженные группы убили нескольких полицейских, что якобы оправдывало ввод войск.

Давутоглу настаивал, что единственным способом восстановить доверие было допустить международную комиссию в город и провести ключевые реформы. Министр предложил два сценария: либо немедленное внедрение реформ с четким графиком, либо продолжение действий в прежнем ключе, что неизбежно приведет к международной изоляции, как это было с иракским и ливийским лидерами Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи.

Согласно документу, Асад первоначально выполнил часть согласованных мер, вывел танки из Хамы и разрешил турецкому послу наблюдать за ситуацией, однако затем вновь изменил курс.

В документе также отмечается, что Эрдоган и администрация президента США поддерживали контакт с Асадом и призывали к срочным действиям.

