Эрдоган: США и Иран сохраняют готовность к дипломатии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США и Иран сохраняют готовность к дипломатическому решению существующих разногласий, а переговорный процесс между сторонами остается активным и не прерван.

По словам Эрдогана, Анкара прилагает максимум усилий для снижения напряженности между Вашингтоном и Тегераном, чтобы не допустить втягивания региона в новый конфликт. Турецкий лидер подчеркнул, что Турция открыто выступает против военного вмешательства в Иран и довела эту позицию до сведения своих партнеров.

«Я вижу, что обе стороны хотят открыть путь дипломатии, и это позитивное развитие. Решение заключается не в конфронтации, а в поиске точек соприкосновения и переговорах. Основа для диалога по-прежнему сохраняется», — отметил Эрдоган в беседе с журналистами.

Он также выразил мнение, что после достижения прогресса на переговорах технического и дипломатического уровней целесообразно проведение встреч на уровне лидеров США и Ирана.

Эрдоган сообщил, что обсуждал данный вопрос в ходе телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также в рамках встреч с участием глав внешнеполитических ведомств. По его словам, Турция намерена и далее играть активную роль в укреплении дипломатических усилий и предотвращении эскалации в регионе.

Между тем переговоры США и Ирана по ядерной тематике запланированы на 6 февраля в Омане при посредничестве оманской стороны. Иранскую делегацию возглавит министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Ранее в Тегеране заявили о готовности рассмотреть меры по деэскалации в ядерной сфере при условии ответных шагов со стороны США. При этом западные спецслужбы ранее сообщали об отсутствии доказательств создания Ираном ядерного оружия.