Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?

Бывший вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии на выборах 2024 года Камала Харрис может завтра объявить о своем выдвижении кандидатом на президентских выборах 2028 года. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Сообщается, что «это возможное заявление может стать началом значимых политических событий в Соединенных Штатах».
Решение Харрис баллотироваться в президенты может повлиять на политический ландшафт США и стратегию Демократической партии в преддверии следующего избирательного цикла.
Камала Харрис стала кандидатом в президенты от Демократической партии после того, как Джо Байден под давлением однопартийцев вышел из президентской гонки 2024 года за несколько месяцев до выборов. В результате она проиграла республиканцу Дональду Трампу, а демократы потеряли позиции в обеих палатах Конгресса. В октябре 2025-го Харрис заявила, что «не закончила» с политической деятельностью и может вновь баллотироваться на пост президента страны. «Я еще не закончила. Всю свою карьеру я посвятила служению обществу, и это у меня в крови», — сказала она.