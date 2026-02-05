Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что после продажи Саудовской Аравии ударных беспилотников в будущем Турция может поставить этой стране и истребитель KAAN. Об этом он заявил журналистам на борту самолета по возвращении из визитов в Саудовскую Аравию и Египет, отметив также наличие совместных проектов в сфере оборонной промышленности между Турцией и Саудовской Аравией.

Напомнив о телефонных разговорах с президентом США Дональдом Трампом и лидером Ирана Масудом Пезешкианом, Эрдоган подчеркнул заинтересованность Анкары в решении проблем между Вашингтоном и Тегераном путем диалога. Он также выразил уверенность в том, что встреча между Трампом и Пезешкианом состоится.

«После достижения прогресса на встречах более низкого уровня переговоры на уровне лидеров также будут полезны. Мы будем работать над укреплением основы для переговоров как через лидерскую дипломатию, так и посредством обсуждений на других уровнях», — отметил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул важность выполнения соглашения об интеграции, подписанного 30 января между сирийским правительством в Дамаске и «Сирийскими демократическими силами» (СДС), основу которых составляет YPG.

По его словам, интеграция СДС в структуры правительства Дамаска будет способствовать обеспечению территориальной целостности Сирии, а также внесет вклад в инициированный Анкарой процесс «Турция без терроризма».