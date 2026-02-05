USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Испытанный в Украине: США закупают мобильный комплекс против дронов

14:55

США готовятся к закупке мобильной системы противодействия дронам Denied Area Sprinter-Hellfire (DASH), которая ранее прошла испытания в Украине, сообщает Warzone.

Комплекс DASH с высокой вероятностью является одной из модификаций зенитного ракетного комплекса Tempest, который был впервые представлен осенью прошлого года.

Отмечается, что американская оборонная компания V2X может получить контракт от Корпуса морской пехоты США на поставку DASH. Комплекс будет оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire, однако точная конфигурация и технические характеристики пока официально не раскрываются.

Известно, что главная задача Denied Area Sprinter-Hellfire заключается в обнаружении, идентификации, сопровождении и последующей нейтрализации малых дронов. При этом система должна поставляться в высокомобильном исполнении, что позволит применять ее в условиях динамичных боевых действий и оперативно менять позиции.

В рамках действующих планов морская пехота США намерена закупить до 50 комплексов DASH. Первые две установки должны быть поставлены до 30 мая текущего года, а остальные 48 – не позднее декабря.

Компания V2X ранее представила зенитный ракетный комплекс Tempest. Эта разработка была впервые показана в октябре 2025 года, а позднее появилась информация о ее закрытых испытаниях в Украине, где комплекс засветился на одном из видеоматериалов воздушного командования «Центр».

Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
14:18
14:18 5292
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане
03:47 4569
Уиткофф о переговорах в Абу-Даби: «Подробные и продуктивные, есть результаты»
Уиткофф о переговорах в Абу-Даби: «Подробные и продуктивные, есть результаты»
14:39
14:39 1560
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
14:43 759
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
14:37 682
Секретный документ Эпштейна: Турция пыталась спасти Сирию от войны
Секретный документ Эпштейна: Турция пыталась спасти Сирию от войны
14:32 878
Симонян: Мы с Азербайджаном зашли далеко, в хорошем смысле этого слова...
Симонян: Мы с Азербайджаном зашли далеко, в хорошем смысле этого слова...
15:08
15:08 1359
Жестокие кадры из Ирана
Жестокие кадры из Ирана
14:23
14:23 1483
Украинские «Фламинго» ударили по «Капустину Яру»: оттуда Россия запускала «Орешники»
Украинские «Фламинго» ударили по «Капустину Яру»: оттуда Россия запускала «Орешники»
14:10 1661
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном
03:18
03:18 5942
Иран готов к войне
Иран готов к войне
15:30
15:30 3553

