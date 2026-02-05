Испытанный в Украине: США закупают мобильный комплекс против дронов

США готовятся к закупке мобильной системы противодействия дронам Denied Area Sprinter-Hellfire (DASH), которая ранее прошла испытания в Украине, сообщает Warzone.

Комплекс DASH с высокой вероятностью является одной из модификаций зенитного ракетного комплекса Tempest, который был впервые представлен осенью прошлого года.

Отмечается, что американская оборонная компания V2X может получить контракт от Корпуса морской пехоты США на поставку DASH. Комплекс будет оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire, однако точная конфигурация и технические характеристики пока официально не раскрываются.

Известно, что главная задача Denied Area Sprinter-Hellfire заключается в обнаружении, идентификации, сопровождении и последующей нейтрализации малых дронов. При этом система должна поставляться в высокомобильном исполнении, что позволит применять ее в условиях динамичных боевых действий и оперативно менять позиции.

В рамках действующих планов морская пехота США намерена закупить до 50 комплексов DASH. Первые две установки должны быть поставлены до 30 мая текущего года, а остальные 48 – не позднее декабря.

Компания V2X ранее представила зенитный ракетный комплекс Tempest. Эта разработка была впервые показана в октябре 2025 года, а позднее появилась информация о ее закрытых испытаниях в Украине, где комплекс засветился на одном из видеоматериалов воздушного командования «Центр».