Военная полиция расследует смерть экс-главы «Уралкалия»

Полиция британских военных баз на Кипре проводит расследование обстоятельств и причин смерти эк-главы российской компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе базы «Акротири».

«Обстоятельства его смерти, а также причина смерти в настоящее время расследуются уголовным отделом полиции баз «Акротири» и «Декелия», — говорится в сообщении, текст которого приводят российские СМИ.

В полиции добавили, что точная причина смерти Баумгертнера все еще не установлена.

Полиция Кипра сообщила о начале операции по поискам бывшего руководителя компании «Уралкалий» 11 января. Правоохранители попросили всех, кто располагает информацией о местоположении Баумгертнера, связаться с ними.

Позднее, 4 февраля, стало известно, что останки мужчины, обнаруженные 14 января на юге Кипра на территории, находящейся под британской юрисдикцией, были идентифицированы как принадлежащие Баумгертнеру.