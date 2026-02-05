Маска вызывают в суд

USD 1.7000
Американский миллиардер Илон Маск и ряд сотрудников Госдепартамента будут вызваны в суд для дачи показаний по делу о ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщил портал Axios.

Сразу после вступления Дональда Трампа в должность президента США ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), возглавляемое Маском, приступило к масштабной проверке расходов бюджета США. Фактически с подачи Маска была временно остановлена деятельность USAID с целью его дальнейшей реорганизации.

По данным портала, Маска и сотрудников Госдепа вызывают на слушания из-за работников USAID, которые подавали иски в связи с сокращением финансирования агентства.

По словам окружного судьи США Теодора Чуана, не было альтернативы, кроме как вызвать Маска для дачи показаний. Он добавил, что не было возможности получить информацию из документов или от чиновников меньшего ранга. Помимо этого, Чуан сослался на ранние постановления, в которых было установлено, что миллиардер принял решение о ликвидации USAID без соответствующих на то полномочий.

ЭТО ВАЖНО

