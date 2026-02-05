Столько, сколько нужно: Америка продолжит поставлять оружие

Соединенные Штаты продолжат отправлять оружие в Украину через НАТО, включая наступательные системы, до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью NewsMax.

«Столько времени, сколько потребуется для заключения мирного соглашения, мы будем продолжать продавать наше оружие союзникам по НАТО, а они, в свою очередь, будут поставлять его в основном Украине», - заявил он.

Он добавил, что это будет как оружие для самообороны, в частности, средства противовоздушной и противоракетной обороны, так и наступательные вооружения, «которые позволят им (украинцам – ред.) продолжать борьбу, защищать себя и гарантировать, что их страна не будет захвачена».

«Президент (США Дональд) Трамп ясно высказался по всем этим вопросам. В рамках НАТО нам необходимо, прежде всего, сохранять единство нашей коалиции, а во-вторых, обеспечить укрепление наших союзников – всех стран Европы и Канады, потому что именно эта сила в конечном итоге станет гарантией мира, чтобы после завершения этой войны мы не столкнулись с новым вторжением на европейский континент», - подчеркнул Уитакер.

Ранее Financial Times писало, что поддержка США является важной для Украины. Тем не менее в издании считают, что ее прекращение не станет критическим ударом для Киева.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины и американская компания RTX обсудили ускорение поставок ракет для систем Patriot и переход к глубокой промышленной кооперации для усиления противовоздушной обороны Украины.