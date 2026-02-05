Иран захватил два танкера

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о захвате двух судов, подозреваемых в контрабанде топлива, в акватории Персидского залива вблизи острова Фарси.

Как сообщают иранские государственные СМИ, на борту судов обнаружено более одного миллиона литров контрабандного топлива. В ходе операции задержаны 15 членов экипажа — все они являются иностранными гражданами и переданы судебным органам Ирана.

В заявлении ВМС КСИР отмечается, что задержанные суда действовали в составе организованной сети, которая на протяжении последних месяцев занималась незаконной транспортировкой топлива. Суда выявлены в результате наблюдения и разведывательной работы, после чего были конфискованы.

Операцию провели в районе острова Фарси в Персидском заливе.