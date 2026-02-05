Почему Грузия заплатила за российский газ больше, чем за азербайджанский?

Грузинский аналитик Ия Баратели в своей статье отметила, что впервые почти за 20 лет Грузия заплатила за российский газ больше, чем за азербайджанский.

По ее словам, на фоне роста экспорта газа из Азербайджана в Европу Грузия — транзитная страна — получает его по старому, еще советскому трубопроводу и усиливает зависимость от «Газпрома», учитывая, что в 2025 году объемы поставок из России увеличились на 40,4%, достигнув 1 млрд 100 млн кубометров.

Комментируя эти факты в интервью haqqin.az, глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан отметил, что «азербайджано-грузинский энергетический тандем — это, пожалуй, самый стабильный и математически выверенный пример сотрудничества в регионе, где экономика действительно диктует политику».

«За 2025 год через Грузию Азербайджан направил на другие рынки (Турция, Европа и Сирия) 22,9 млрд кубометров газа. Из этого объема, согласно азербайджано-грузинскому межправительственному соглашению, 5%, или около 1,15 млрд кубометров Грузия получила в натуральном виде за свои транзитные услуги. В целом же, по данным Министерства энергетики Азербайджана, за прошлый год наша страна поставила на грузинский рынок 2,3 млрд кубометров газа», — отметил Шабан.

По словам эксперта, причиной того, что в грузинской статистике оплата за российский газ оказалась выше, чем за поставки из Азербайджана, является структура поставок азербайджанского газа, который складывается из трех источников:

▪️ поставки газа с месторождения «Шахдениз» по льготной цене (ниже региональных цен) в объеме 500 млн кубометров;

▪️ транзитные объемы (бесплатный газ);

▪️ газ SOCAR, который поставляется в Грузию по трубопроводу Гаджикабул (Газимагомед) — Гардабани.

«Грузинская статистика при импорте газа из России отдельно трубопроводный газ не учитывает — туда также включаются закупки сжиженного нефтяного газа (LPG, или, как в народе говорят, баллонный газ), который значительно дороже трубного», — сказал Шабан.