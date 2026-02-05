Взрыв на судне в Финском заливе

В акватории Финского залива произошел взрыв на контейнеровозе MSC Giada III (IMO: 9232773), следовавшем в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал «MNS | Москва, Новости, События» со ссылкой на источник.

По данным канала, взрыв произошел в моторном отсеке. В результате начался пожар, который охватил палубную надстройку. На борту находились 22 члена экипажа: граждане Мьянмы и капитан — гражданин России. Они не пострадали.

Издание уточняет, что инцидент произошел, когда судно достигло Невской губы. Судя по данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, судно последний раз передало информацию о своем местоположении около 19:30 (20:30 по Баку) 4 февраля, а затем пропало с радаров.

В промежутке между 19:30 (20:30 по Баку) 4 февраля и примерно 6:30 (7:30 по Баку) 5 февраля AIS-данные о местоположении контейнеровоза отсутствуют. Утром 5 февраля судно появилось в порту Санкт-Петербурга.

MNS также отмечает, что MSC Giada III было отбуксировано в порт Петербурга. Ему на помощь, как уточняет канал, были направлены аварийно-спасательное судно «Спасатель Карев» и ледокол «Семён Дежнёв». Однако, согласно данным Starboard Maritime Intelligence, «Спасатель Карев» (IMO: 9497531) с вечера 4 февраля не выходил из порта Санкт-Петербурга. А вот «Семён Дежнёв» днем 5 февраля действительно находился в районе предполагаемой аварии.