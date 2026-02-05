USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Взрыв на судне в Финском заливе

16:06 779

В акватории Финского залива произошел взрыв на контейнеровозе MSC Giada III (IMO: 9232773), следовавшем в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал «MNS | Москва, Новости, События» со ссылкой на источник.

По данным канала, взрыв произошел в моторном отсеке. В результате начался пожар, который охватил палубную надстройку. На борту находились 22 члена экипажа: граждане Мьянмы и капитан — гражданин России. Они не пострадали.

Издание уточняет, что инцидент произошел, когда судно достигло Невской губы. Судя по данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, судно последний раз передало информацию о своем местоположении около 19:30 (20:30 по Баку) 4 февраля, а затем пропало с радаров.

В промежутке между 19:30 (20:30 по Баку) 4 февраля и примерно 6:30 (7:30 по Баку) 5 февраля AIS-данные о местоположении контейнеровоза отсутствуют. Утром 5 февраля судно появилось в порту Санкт-Петербурга.

MNS также отмечает, что MSC Giada III было отбуксировано в порт Петербурга. Ему на помощь, как уточняет канал, были направлены аварийно-спасательное судно «Спасатель Карев» и ледокол «Семён Дежнёв». Однако, согласно данным Starboard Maritime Intelligence, «Спасатель Карев» (IMO: 9497531) с вечера 4 февраля не выходил из порта Санкт-Петербурга. А вот «Семён Дежнёв» днем 5 февраля действительно находился в районе предполагаемой аварии.

США и Иран пошли на уступки
США и Иран пошли на уступки обновлено 17:24
17:24 5791
Завершился визит Алиева в ОАЭ
Завершился визит Алиева в ОАЭ фото
17:21 215
Алиев написал Эрдогану
Алиев написал Эрдогану
16:39 947
Зеленский и Буданов о переговорах с Россией
Зеленский и Буданов о переговорах с Россией обновлено 17:07
17:07 3438
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения фото
16:24 396
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа Скандал в Турции
16:23 1431
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 3622
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 7360
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане по страницам громкого доклада; все еще актуально
03:47 4807
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
14:43 1696
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
14:37 1490

ЭТО ВАЖНО

США и Иран пошли на уступки
США и Иран пошли на уступки обновлено 17:24
17:24 5791
Завершился визит Алиева в ОАЭ
Завершился визит Алиева в ОАЭ фото
17:21 215
Алиев написал Эрдогану
Алиев написал Эрдогану
16:39 947
Зеленский и Буданов о переговорах с Россией
Зеленский и Буданов о переговорах с Россией обновлено 17:07
17:07 3438
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения фото
16:24 396
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа Скандал в Турции
16:23 1431
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 3622
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 7360
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане по страницам громкого доклада; все еще актуально
03:47 4807
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
14:43 1696
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
14:37 1490
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться