Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении

Вооруженные силы США усиливают свое присутствие на Ближнем Востоке на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном. В среду проведение ядерных переговоров оказалось под вопросом: площадка была перенесена из Турции в Оман. Высокопоставленный источник в администрации США сообщил телеканалу Fox News Digital, что перенос переговоров из Стамбула в Оман произошел по просьбе «некоторых арабских стран» после отказа Ирана от встречи в Турции. «Договоренность о продолжении процесса была достигнута только после того, как лидеры нескольких арабских стран обратились к администрации Трампа с просьбой убедить США не выходить из переговоров», — отметил источник. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон будет участвовать в переговорах лишь в том случае, если они затронут не только ядерную программу Ирана, но и его баллистические ракеты, поддержку вооруженных группировок на Ближнем Востоке и отношение к собственному населению. «Если иранцы захотят встретиться — мы готовы. Они выразили интерес к переговорам. Если передумают — нас это не смутит. Мы предпочитаем встречаться и разговаривать», — сказал Рубио журналистам.

Иран же настаивает, что готов обсуждать только ядерную программу, исключая вопросы ракет, региональной политики и внутренней ситуации, включая подавление протестов. Это поставило переговоры под сомнение, и США лишь после просьбы арабских стран согласились на встречу в Омане. Аналитики сомневаются в возможности сделки: Иран не намерен прекращать ядерную деятельность и намекает на компромисс в виде обогащения урана до 20 процентов, что не устраивает Соединенные Штаты. На фоне высокой вероятности провала дипломатии Пентагон активно снабжает базы в регионе оружием. OSINT‑аналитики за минувшую ночь зафиксировали как минимум 12 рейсов американских военно‑транспортных самолетов C‑17 Globemaster в направлении Ближнего Востока. В частности, один из них (бортовой номер RCH4582) вылетел с американской военной базы в Германии и направился в сторону Армении. Об этом сообщил аккаунт WarMonior3 на платформе X. 5 февраля сервис Flightradar24 зафиксировал возвращение этого самолета обратно в Германию. Спутниковые снимки компании Planet Labs показывают дислокацию американских самолетов, кораблей и логистических платформ по всему региону в конце января.

US Airforce C-17 transports have interestingly been landing in Armenia just north of Iran, several flights in recent days have been tracked to this location. pic.twitter.com/eO6KHQc48x — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) February 5, 2026