Пентагон без остановки перебрасывает оружие на Ближний Восток. Один из военно-транспортных самолетов приземлился в Армении

Вооруженные силы США усиливают свое присутствие на Ближнем Востоке на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном. В среду проведение ядерных переговоров оказалось под вопросом: площадка была перенесена из Турции в Оман. Высокопоставленный источник в администрации США сообщил телеканалу Fox News Digital, что перенос переговоров из Стамбула в Оман произошел по просьбе «некоторых арабских стран» после отказа Ирана от встречи в Турции.
«Договоренность о продолжении процесса была достигнута только после того, как лидеры нескольких арабских стран обратились к администрации Трампа с просьбой убедить США не выходить из переговоров», — отметил источник.
Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон будет участвовать в переговорах лишь в том случае, если они затронут не только ядерную программу Ирана, но и его баллистические ракеты, поддержку вооруженных группировок на Ближнем Востоке и отношение к собственному населению. «Если иранцы захотят встретиться — мы готовы. Они выразили интерес к переговорам. Если передумают — нас это не смутит. Мы предпочитаем встречаться и разговаривать», — сказал Рубио журналистам.
Иран же настаивает, что готов обсуждать только ядерную программу, исключая вопросы ракет, региональной политики и внутренней ситуации, включая подавление протестов. Это поставило переговоры под сомнение, и США лишь после просьбы арабских стран согласились на встречу в Омане.
Аналитики сомневаются в возможности сделки: Иран не намерен прекращать ядерную деятельность и намекает на компромисс в виде обогащения урана до 20 процентов, что не устраивает Соединенные Штаты.
На фоне высокой вероятности провала дипломатии Пентагон активно снабжает базы в регионе оружием. OSINT‑аналитики за минувшую ночь зафиксировали как минимум 12 рейсов американских военно‑транспортных самолетов C‑17 Globemaster в направлении Ближнего Востока. В частности, один из них (бортовой номер RCH4582) вылетел с американской военной базы в Германии и направился в сторону Армении. Об этом сообщил аккаунт WarMonior3 на платформе X. 5 февраля сервис Flightradar24 зафиксировал возвращение этого самолета обратно в Германию.
Спутниковые снимки компании Planet Labs показывают дислокацию американских самолетов, кораблей и логистических платформ по всему региону в конце января.
«Наращивание военной мощи соответствует подготовке к различным вариантам ударов», — заявил Fox News Digital эксперт Центра новой американской безопасности Филип Ширс. Он подчеркнул, что одних перемещений техники недостаточно, чтобы считать удар неизбежным: «Перед атакой может потребоваться дополнительное оборудование, боеприпасы и разведданные». По его словам, оперативные детали засекречены, и судить о готовности только по движениям самолетов и кораблей невозможно.
В региональном составе ВМС США — авианосная ударная группа во главе с USS Abraham Lincoln в Аравийском море, а также эсминцы в восточном Средиземноморье и Красном море. На снимках аэропорта Дукм в Омане виден самолет V‑22 Osprey, который может использоваться для эвакуации персонала после операций. На базе Муваффак Салти в Иордании заметны самолеты C‑130, применяемые для морских поисково‑спасательных и логистических задач. Также зафиксированы многоцелевые боевые самолеты и вертолеты, поддерживающие удары и оборонительные операции.
На фоне высокой вероятности провала переговоров в Омане в Израиле 5 февраля был созван экстренный совет безопасности. Повестка планирующихся обсуждений не раскрыта. Источники отмечают: если после заседания не будет сделано никаких заявлений, это будет означать, что военный вариант уже неизбежен и начала войны следует ожидать в ближайшие часы.