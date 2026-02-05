USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Биткоин обвалился

16:17 1031

Биткоин, крупнейшая криптовалюта мира, 5 февраля был на грани падения ниже ключевого уровня в 70 000 долларов США. Об этом сообщает Reuters.

Криптовалюта упала более чем на 3% во время азиатской сессии до 70 052 доллара. Это стало самым низким падением с ноября 2024 года.

Второй по величине криптотокен в мире Эфир также потерял почти 2% стоимости и его цена снизилась до 2 086 долларов. Падение цены Эфира ниже 2 000 долларов было самым большим с мая прошлого года.

По словам аналитиков, последнее быстрое и резкое падение криптовалют произошло из-за выдвижения кандидатуры Кевина Уорша на должность следующего председателя Федеральной резервной системы США. Ожидается, что он может сократить баланс ФРС.

Биткоин уже упал более чем на 7% за неделю, доведя свои потери за год до почти 20%, тогда как Эфир в этом году упал почти на 30%.

США и Иран пошли на уступки
США и Иран пошли на уступки обновлено 17:24
17:24 5783
Завершился визит Алиева в ОАЭ
Завершился визит Алиева в ОАЭ фото
17:21 212
Алиев написал Эрдогану
Алиев написал Эрдогану
16:39 944
Зеленский и Буданов о переговорах с Россией
Зеленский и Буданов о переговорах с Россией обновлено 17:07
17:07 3434
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения фото
16:24 396
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа Скандал в Турции
16:23 1430
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 3621
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 7357
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане по страницам громкого доклада; все еще актуально
03:47 4807
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
14:43 1696
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
14:37 1489

