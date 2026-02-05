Биткоин обвалился

Биткоин, крупнейшая криптовалюта мира, 5 февраля был на грани падения ниже ключевого уровня в 70 000 долларов США. Об этом сообщает Reuters.

Криптовалюта упала более чем на 3% во время азиатской сессии до 70 052 доллара. Это стало самым низким падением с ноября 2024 года.

Второй по величине криптотокен в мире Эфир также потерял почти 2% стоимости и его цена снизилась до 2 086 долларов. Падение цены Эфира ниже 2 000 долларов было самым большим с мая прошлого года.

По словам аналитиков, последнее быстрое и резкое падение криптовалют произошло из-за выдвижения кандидатуры Кевина Уорша на должность следующего председателя Федеральной резервной системы США. Ожидается, что он может сократить баланс ФРС.

Биткоин уже упал более чем на 7% за неделю, доведя свои потери за год до почти 20%, тогда как Эфир в этом году упал почти на 30%.