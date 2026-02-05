USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения

фото
16:24 392

Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Республики Индонезия в нашей стране Берлианом Хелмини. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе встречи в контексте развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Индонезией были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения.

Министр отметил, что существующие между Азербайджаном и Индонезией дружественные и партнерские отношения успешно развиваются по различным направлениям, в том числе в сфере здравоохранения.

Упоминались встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Индонезии, состоявшиеся в городах Давос и Шарм-эш-Шейх, и подчеркнуто, что эти контакты внесли важный вклад в укрепление двусторонних связей.

Была предоставлена информация о реформах, реализуемых в стране под руководством президента Ильхама Алиева в направлении модернизации системы здравоохранения, строительстве новых медицинских учреждений и внедрении высокотехнологичных медицинских услуг. 

Посол Индонезии, отметив высокий уровень дружественных и братских отношений между нашими странами, заявил о намерении прилагать усилия для дальнейшего углубления сотрудничества в сфере здравоохранения. Он также подчеркнул готовность индонезийской стороны поделиться с Азербайджаном своими достижениями в сфере охраны здоровья населения.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам расширения сотрудничества в сфере здравоохранения и поддержке инициатив, представляющих взаимный интерес.

Стороны обсудили возможности реализации совместных проектов в области медицинского образования, управления системой здравоохранения, общественного здравоохранения, фармацевтической промышленности, медицинских технологий и обмена опытом.

США и Иран пошли на уступки
США и Иран пошли на уступки обновлено 17:24
17:24 5767
Завершился визит Алиева в ОАЭ
Завершился визит Алиева в ОАЭ фото
17:21 204
Алиев написал Эрдогану
Алиев написал Эрдогану
16:39 935
Зеленский и Буданов о переговорах с Россией
Зеленский и Буданов о переговорах с Россией обновлено 17:07
17:07 3425
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения фото
16:24 393
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа Скандал в Турции
16:23 1419
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 3618
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 7348
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане по страницам громкого доклада; все еще актуально
03:47 4806
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
14:43 1692
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
14:37 1486

ЭТО ВАЖНО

США и Иран пошли на уступки
США и Иран пошли на уступки обновлено 17:24
17:24 5767
Завершился визит Алиева в ОАЭ
Завершился визит Алиева в ОАЭ фото
17:21 204
Алиев написал Эрдогану
Алиев написал Эрдогану
16:39 935
Зеленский и Буданов о переговорах с Россией
Зеленский и Буданов о переговорах с Россией обновлено 17:07
17:07 3425
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения фото
16:24 393
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа Скандал в Турции
16:23 1419
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 3618
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 7348
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане по страницам громкого доклада; все еще актуально
03:47 4806
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
14:43 1692
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
14:37 1486
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться