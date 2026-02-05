Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Республики Индонезия в нашей стране Берлианом Хелмини. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе встречи в контексте развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Индонезией были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения.

Министр отметил, что существующие между Азербайджаном и Индонезией дружественные и партнерские отношения успешно развиваются по различным направлениям, в том числе в сфере здравоохранения.

Упоминались встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Индонезии, состоявшиеся в городах Давос и Шарм-эш-Шейх, и подчеркнуто, что эти контакты внесли важный вклад в укрепление двусторонних связей.

Была предоставлена информация о реформах, реализуемых в стране под руководством президента Ильхама Алиева в направлении модернизации системы здравоохранения, строительстве новых медицинских учреждений и внедрении высокотехнологичных медицинских услуг.

Посол Индонезии, отметив высокий уровень дружественных и братских отношений между нашими странами, заявил о намерении прилагать усилия для дальнейшего углубления сотрудничества в сфере здравоохранения. Он также подчеркнул готовность индонезийской стороны поделиться с Азербайджаном своими достижениями в сфере охраны здоровья населения.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам расширения сотрудничества в сфере здравоохранения и поддержке инициатив, представляющих взаимный интерес.

Стороны обсудили возможности реализации совместных проектов в области медицинского образования, управления системой здравоохранения, общественного здравоохранения, фармацевтической промышленности, медицинских технологий и обмена опытом.