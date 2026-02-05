Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа

Среди около 3 миллионов документов по делу Джеффри Эпштейна обнаружены электронные переписки о направлении в 2017 году молодых женщин в отель Rixos Premium Belek в Анталье под видом «курсов для массажисток».

В письмах Эпштейн выражает благодарность владельцу сети Rixos Hotels Феттаху Таминдже, который в 2010 году был фигурантом уголовного дела о проституции на яхте Savarona.

В 2010 году, после появления информации о том, что судно Savarona, известное как «яхта Мустафы Кемаля Ататюрка», использовалось для секс-вечеринок, тогдашний прокурор Антальи Юсуф Хаккы Доган начал расследование по этому делу.

Через семь месяцев полиция вышла на след преступной организации, которую возглавлял турецкий застройщик и инвестор казахского происхождения Тевфик Ариф. По итогам расследования было установлено, что несовершеннолетние девушки, привезенные из Украины и России, предлагались в Анталье казахским, кыргызским и российским олигархам.

Согласно заключению прокуратуры, Ариф, который ранее был бизнес-партнером президента США Дональда Трампа, убеждал бизнесменов вкладывать в Турцию деньги из сомнительных источников.

Полиция, следившая за преступной группой, 15 марта 2010 года установила, что женщины, привезенные из России подозреваемым Мусой Челиком, были доставлены из аэропорта Антальи в отель Rixos Hotel Premium Belek. В ходе проверки транспортного средства под предлогом дорожного контроля полиция обнаружила российских девушек, не достигших 18 лет. Было подтверждено, что их везли в отель и содержали там без регистрации.

В ходе расследования также было установлено, что группа 8 июня 2010 года арендовала яхту Savarona по цене 50 000 долларов в день. Десять иностранных женщин, привезенных из Стамбула, были доставлены самолетом в Измир и поднялись на борт яхты, стоявшей на якоре в Чешме. Прокуратура также установила, что в этот период женщины проживали в отеле Bodrum Rixos, принадлежащем Таминдже.

28 июня 2010 года турецкая полиция провела операцию на яхте Savarona и задержала на ее борту российских и казахстанских бизнесменов. Среди них был и казахстанский предприниматель Александр Машкевич.

Прокурор Юсуф Хаккы Доган выдвинул обвинения против 10 подозреваемых, включая казахстанского бизнесмена Тевфика Арифа, обвиняемого в руководстве преступной организацией. Однако, хотя Ариф был оправдан, другие подозреваемые получили различные сроки лишения свободы.

Прокурор Доган 24 марта 2011 года допросил Феттаха Таминдже в качестве подозреваемого. Таминдже заявил, что ранее вел бизнес с Арифом, однако после 2007 года они перестали общаться, и о произошедших событиях он не знал.

Однако в ходе расследования выяснилось, что Феттах Таминдже был осведомлен о полицейской прослушке и давал указания по этому поводу Тевфику Арифу, являвшемуся ключевой фигурой в деле о секс-торговле. Показания свидетелей также выявили причастность Феттаха Таминдже к секс-торговле, однако затем неожиданно прокурор Юсуф Хаккы Доган, начавший расследование, был переведен на другое место работы.

Дело расследования позднее было передано прокурору с особыми полномочиями Осману Шаналу, известному своей активной ролью в деле «Эргенекон» и близостью к организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). 3 октября 2011 года Шанал прекратил уголовное дело, стартовавшее в отношении Феттаха Таминдже, однако сам он после попытки переворота 15 июля 2016 года был приговорен к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы по обвинению в «членстве в вооруженной террористической организации».