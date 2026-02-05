Алиев написал Эрдогану

Землетрясение, произошедшее три года назад и глубоко потрясшее братскую Турецкую Республику, стало серьезным гуманитарным испытанием для страны. За одну ночь погибли тысячи людей, многие города и населенные пункты были разрушены. С глубокой болью наблюдая за происходящим в те дни, азербайджанский народ воспринял горе братской Турции как свое собственное, разделил ее скорбь. Об этом говорится в письме президента Ильхама Алиева президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Непоколебимое братство, лежащее в основе азербайджано-турецких отношений, проявило свою истинную сущность именно в такой трудный момент. С первых мгновений трагедии Азербайджанское государство и общество, оставаясь верным принципам единства и солидарности, находились рядом с Турцией, протянули ей руку помощи и поддержки», - отмечается в письме президента Ильхама Алиева.