Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Алиев написал Эрдогану

Землетрясение, произошедшее три года назад и глубоко потрясшее братскую Турецкую Республику, стало серьезным гуманитарным испытанием для страны. За одну ночь погибли тысячи людей, многие города и населенные пункты были разрушены. С глубокой болью наблюдая за происходящим в те дни, азербайджанский народ воспринял горе братской Турции как свое собственное, разделил ее скорбь. Об этом говорится в письме президента Ильхама Алиева президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Непоколебимое братство, лежащее в основе азербайджано-турецких отношений, проявило свою истинную сущность именно в такой трудный момент. С первых мгновений трагедии Азербайджанское государство и общество, оставаясь верным принципам единства и солидарности, находились рядом с Турцией, протянули ей руку помощи и поддержки», - отмечается в письме президента Ильхама Алиева.

Глава государства указывает, что «благодаря эффективному государственному управлению под Вашим мудрым руководством и сплоченности народа Турция к настоящему времени достигла существенных результатов в ликвидации последствий землетрясения. Проведение широкомасштабных восстановительных работ в пострадавших регионах, создание современной жилой инфраструктуры и восстановление социального благосостояния являются наглядными показателями долгосрочной стратегии развития Турции».

Президент Ильхам Алиев отмечает в своем письме, что «как проявление нашего братского долга Азербайджан внес вклад в строительно-восстановительные работы в провинции Кахраманмараш, принимал активное участие в закладке там «Азербайджанского квартала». Поддержка Азербайджаном усилий братской страны в восстановительных и строительных работах является наглядным выражением наших дружественных и союзнических отношений».

Глава государства выражает уверенность, что «прочное азербайджано-турецкое единство и стратегическое союзничество, основанные на философии «Одна нация, два государства», и впредь способствуя процветанию наших народов, будут служить обеспечению региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития».

