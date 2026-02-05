USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Новый мир с ядерной гонкой

Договор СНВ-3 истекает
16:51 364

Сегодня, 5 февраля, истекает срок действия договора о стратегических наступательных вооружениях, который ограничивал число размещенных в России и США боеголовок и средств их доставки (СНВ-3). Теперь не только эти две сверхдержавы могут начать наращивать ядерные арсеналы, исходя из худших ожиданий относительно действий друг друга, но и другие страны не будут чувствовать каких-либо ограничений.

Без СНВ-3, который вступил в силу в 2011 году и был продлен на пять лет в 2021-м, Москва и Вашингтон впервые со времен холодной войны останутся без механизма регулирования запасов ядерных вооружений.

«Мир точно не станет безопаснее», – говорит Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения, пишет Bloomberg. Главной потерей он считает отношения прозрачности, поскольку по договору стороны могли проводить проверки и инспекции ядерных объектов друг друга, должны были обмениваться информацией.

«Владимир Путин, правда, еще в 2023 году приостановил участие России в договоре, но теперь официальное отсутствие систем сдерживания и верификации «только увеличит политические риски», - считает Подвиг. 

«Отмена ограничений приведет к наращиванию ядерного потенциала не только Россией и США, но, скорее всего, подтолкнет и другие государства, от Великобритании и Франции до Северной Кореи и Пакистана, к стремлению увеличить свои арсеналы», - считает Маккензи Найт-Бойл, старший научный сотрудник Проекта по ядерной информации Федерации американских ученых.

США и Иран пошли на уступки
США и Иран пошли на уступки обновлено 17:24
17:24 5818
Завершился визит Алиева в ОАЭ
Завершился визит Алиева в ОАЭ фото
17:21 227
Алиев написал Эрдогану
Алиев написал Эрдогану
16:39 959
Зеленский и Буданов о переговорах с Россией
Зеленский и Буданов о переговорах с Россией обновлено 17:07
17:07 3458
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения фото
16:24 399
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа
Секс-вечеринки на яхте Ататюрка, прокурор-гюленист и бывший партнер Трампа Скандал в Турции
16:23 1448
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
Вице-президент США с супругой приедет в Азербайджан после Олимпиады
11:04 3624
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим
Вынесли приговор Араику Арутюняну и другим обновлено 14:18
14:18 7371
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане
Евросоюз проигрывает США в Азербайджане по страницам громкого доклада; все еще актуально
03:47 4809
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
Эрдоган заявил, что Трамп встретится с Пезешкианом
14:43 1701
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
Попытка №2: Харрис идет в президенты США-2028?
14:37 1492

