Новый мир с ядерной гонкой

Сегодня, 5 февраля, истекает срок действия договора о стратегических наступательных вооружениях, который ограничивал число размещенных в России и США боеголовок и средств их доставки (СНВ-3). Теперь не только эти две сверхдержавы могут начать наращивать ядерные арсеналы, исходя из худших ожиданий относительно действий друг друга, но и другие страны не будут чувствовать каких-либо ограничений.

Без СНВ-3, который вступил в силу в 2011 году и был продлен на пять лет в 2021-м, Москва и Вашингтон впервые со времен холодной войны останутся без механизма регулирования запасов ядерных вооружений.

«Мир точно не станет безопаснее», – говорит Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения, пишет Bloomberg. Главной потерей он считает отношения прозрачности, поскольку по договору стороны могли проводить проверки и инспекции ядерных объектов друг друга, должны были обмениваться информацией.

«Владимир Путин, правда, еще в 2023 году приостановил участие России в договоре, но теперь официальное отсутствие систем сдерживания и верификации «только увеличит политические риски», - считает Подвиг.

«Отмена ограничений приведет к наращиванию ядерного потенциала не только Россией и США, но, скорее всего, подтолкнет и другие государства, от Великобритании и Франции до Северной Кореи и Пакистана, к стремлению увеличить свои арсеналы», - считает Маккензи Найт-Бойл, старший научный сотрудник Проекта по ядерной информации Федерации американских ученых.